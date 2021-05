Meghan Markle exhorte la prochaine génération de “ femmes pionnières ” à “ défier l’injustice ” ⋆ .

La duchesse de Sussex a organisé une table ronde avec des adolescentes (Photo: PA)

Meghan Markle a organisé une table ronde virtuelle avec un groupe d’adolescentes pour les encourager à faire entendre leur voix.

La duchesse de Sussex s’est entretenue avec les jeunes militantes – principalement des filles de couleur – qui font partie de l’organisation américaine à but non lucratif Girls Inc.

Il visait à donner aux jeunes de 13 à 18 ans une plate-forme pour “ aider à définir une voie à suivre et continuer à avoir un impact ”, selon un article sur le site Web Archewell des Sussex.

La duchesse, qui attend son deuxième enfant, a récemment retrouvé son mari, le prince Harry, après son retour au Royaume-Uni pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Le couple a connu un début d’année 2021 mouvementé, les retombées de leur interview à la bombe avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey faisant toujours la une des journaux dans le monde entier.

Meghan a rarement été vue en public alors qu’elle se prépare à donner naissance à leur deuxième enfant, une fille.

Elle et Harry se sont récemment inscrits pour présider un concert mondial qui se tient à Los Angeles pour encourager une distribution plus équitable du vaccin Covid.

Lors de l’événement Girls Inc, elle a été rejointe par des dirigeants de l’organisation et du National Women’s Law Center, qui défend les droits juridiques des femmes.

Harry et Meghan ont connu un début d’année 2021 mouvementé (Photo: WireImage)

Ils ont parlé de “ luttes quotidiennes pendant Covid-19 ”, notamment de santé mentale, de racisme et de “ perte d’identité et d’isolement ”, selon le blog.

Il a déclaré que le groupe avait des ambitions de professionnels de la santé, de sénateurs et de présidents, ajoutant qu’en tant que jeunes militantes, ces filles ont déjà un impact sur l’éducation, la justice sociale, la santé et le bien-être dans leurs propres écoles et communautés ”.

Il se poursuit: «Les filles qui y ont participé avaient des points de vue forts et incisifs sur les questions critiques pour les filles aujourd’hui.

La duchesse “ a réfléchi à l’impact des femmes pionnières à travers l’histoire ” et a demandé au groupe de partager leurs modèles féminins qui “ les encouragent à contester l’injustice ”.

Meghan tente d’encourager une nouvelle génération de “ femmes pionnières ” (Photo: . Europe)

Certaines des réponses comprenaient la militante américaine des droits civiques Fannie Lou Hamer, ainsi que Kala Bagai, l’une des premières femmes sud-asiatiques à immigrer aux États-Unis au début du XXe siècle.

Le message a déclaré: “ Au milieu de la pandémie, la duchesse s’est engagée avec des communautés de filles et des organisations au service des filles, en adoptant une approche d’écoute et d’apprentissage directement d’une nouvelle génération de dirigeants.

“ Tout au long de l’année écoulée, elle a organisé des conversations avec des femmes et des filles, s’est entretenue avec des icônes du genre ainsi qu’avec de nouveaux dirigeants, et s’est associée à des organisations clés qui plaident pour un avenir plus équitable et plus juste. ”

Parmi les événements précédents auxquels Meghan a participé, figuraient une session de mentorat virtuel avec une adolescente du groupe de bénévoles LA Works et de la fondation caritative “ I Have a Dream ” pendant le Mois de l’histoire des femmes.

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, elle s’est entretenue avec divers jeunes poètes de l’organisation Get Lit – Words Ignite qui se concentrait sur la création de changements grâce au pouvoir des mots.

Le message a déclaré: “ Ce travail se poursuivra dans le cadre de l’engagement de la Fondation Archewell à bâtir des communautés compatissantes qui élèvent les femmes et les filles, et reflète le bilan de longue date du plaidoyer de la duchesse, qui défend l’équité depuis. elle était elle-même une jeune fille.

