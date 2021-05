Meghan Markle exhorte les jeunes filles à affronter les «luttes quotidiennes» dans un plaidoyer sincère | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex s’est entretenue avec des adolescentes en encourageant les «jeunes militants» à partager les défis auxquels leur génération était confrontée afin que leurs voix soient entendues. Meghan a organisé une table ronde virtuelle avec un groupe de 13 à 18 ans – principalement des filles de couleur – qui font partie de l’organisation américaine à but non lucratif Girls Inc. La duchesse, rejointe par les dirigeants de Girls Inc et The National Women’s Law Center, qui défend les droits légaux des femmes, a évoqué “les luttes quotidiennes pendant Covid-19”, y compris la santé mentale, le racisme et “la perte d’identité et l’isolement”.

Un article sur le site Web d’Archewell – la fondation mise en place par les Sussex – a déclaré que la table ronde avait donné aux jeunes femmes une plate-forme pour «aider à définir une voie à suivre et continuer à avoir un impact».

Il a déclaré que le groupe avait des ambitions de professionnels de la santé, de sénateurs et de présidents, ajoutant que “en tant que jeunes militantes, ces filles ont déjà un impact sur l’éducation, la justice sociale, la santé et le bien-être dans leurs propres écoles et communautés”.

Il se poursuit: «Les filles qui ont participé avaient des points de vue forts et incisifs sur les questions cruciales pour les filles aujourd’hui».

La duchesse, qui est enceinte d’une petite fille, a également “réfléchi à l’impact des femmes pionnières à travers l’histoire” et a demandé au groupe de partager leurs modèles féminins qui “les encouragent à contester l’injustice”.

Certaines des réponses comprenaient la militante américaine des droits civiques Fannie Lou Hamer, ainsi que Kala Bagai, l’une des premières femmes sud-asiatiques à immigrer aux États-Unis au début du XXe siècle.

Le message a déclaré: «Au milieu de la pandémie, la duchesse s’est engagée avec des communautés de filles et des organisations au service des filles, adoptant une approche d’écoute et d’apprentissage directement d’une nouvelle génération de dirigeants.

«Tout au long de l’année écoulée, elle a organisé des conversations avec des femmes et des filles, s’est entretenue avec des icônes du genre ainsi qu’avec de nouveaux dirigeants, et s’est associée à des organisations clés qui plaident pour un avenir plus équitable et plus juste.

Certains des événements précédents auxquels Meghan a participé comprenaient une session de mentorat virtuel avec une adolescente du groupe de bénévoles LA Works et de la fondation caritative «I Have a Dream» pendant le Mois de l’histoire des femmes.

