Meghan Markle exhortée à s’en tenir aux « potins hollywoodiens » car les gens n’écouteront pas | Royale | Nouvelles

L’ancienne conseillère aux relations américano-britanniques et membre senior du groupe de réflexion Bow Group, Lee Cohen, a suggéré à Express.co.uk que Meghan Markle devrait se tenir à l’écart des problèmes mondiaux importants comme l’Afghanistan, car les “personnes sérieuses” se soucient peu de ce qu’elle a à dire. Immédiatement après la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans, Mme Markle a publié une déclaration avec le prince Harry dans laquelle ils ont qualifié le monde de “lieu fragile” et exhorté les gens à soutenir les organisations caritatives humanitaires soutenues par Archewell. Mais on a demandé à M. Cohen si les militaires américains avaient réagi à la déclaration alors qu’il s’en prenait à la duchesse de Sussex lors d’une diatribe.

Le prince Harry a publié une déclaration avec les Jeux Invictus sur l’Afghanistan, que de nombreux commentateurs ont reconnu être une décision juste et appropriée compte tenu du service militaire de Harry et des Jeux Invictus aidant d’anciens soldats.

Mais les sourcils se sont levés lorsqu’il a publié une déclaration conjointe avec son ancienne femme actrice Meghan pour leur site Web Archewell avec des questions sur la raison pour laquelle elle s’était lancée dans le débat.

La déclaration disait : « Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment, alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix.

« Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu’elle s’aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé.

« Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur.

“Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non. Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à Acceptez-le. Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action – ensemble. “

La déclaration a ensuite demandé aux gens de soutenir un certain nombre d’organisations soutenues par les Sussex pour aider à lutter contre le chaos en Afghanistan.

Lorsqu’on lui a demandé quelle a été la réaction des militaires américains, M. Cohen a déclaré à Express.co.uk: “Je n’ai vu aucune réaction de la part du personnel militaire, pourquoi des gens sérieux se mettraient-ils à l’écoute de ce que Mme Markle avait à dire sur ce sujet ou sur n’importe quel autre problème à part les potins d’Hollywood ?

Il a révélé que Harry avait un score net de -25, ce qui représente une baisse de 19 points par rapport à avril.

Meghan a reçu une note de -39 et est en baisse de neuf points par rapport à il y a cinq mois.

Cela survient alors que l’Ofcom a autorisé ITV à la suite de l’explosion de Piers Morgan envers Meghan plus tôt cette année.

La duchesse de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey dans une interview qu’elle s’était vu refuser une aide en santé mentale parce que cela aurait l’air mauvais pour l’institution.

Elle a également révélé qu’elle ne “voulait plus être en vie”.

M. Morgan a déclaré qu’il ne la croyait pas lors d’une explosion.