Meghan Markle exige de voir des preuves dans l’enquête sur l’intimidation au palais de Buckingham

Meghan Markle veut savoir précisément qui l’appelle une intimidatrice – et elle exige que Buckingham Palace nomme des noms.

La duchesse veut voir tous les documents, courriels et SMS liés à l’enquête d’intimidation lancée contre elle par la reine, a rapporté The Mail on Sunday.

Pendant ce temps, les deux côtés de la ligne de l’intimidation semblent être des avocats.

Le palais de Buckingham envisage de faire appel à un cabinet d’avocats indépendant pour enquêter sur les allégations, selon un autre article du Sun.

MEGHAN MARKLE POUR LE PRÉSIDENT? ET AUTRES ENVOIS DE L’INTERVIEW OPRAH FALLOUT AU ROYAUME-UNI

Et l’ancienne actrice de « Suits » et ancienne royale révolue rassemble sa propre équipe juridique pour annuler ce qu’une source de son côté appelle une « campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible », rapporte le Mail on Sunday.

Les anciens collaborateurs de Markle et du prince Harry sont impatients d’aider à l’enquête commandée la semaine dernière par la reine.

Markle a été accusée d’avoir créé un environnement de travail toxique et aurait réduit les membres du personnel aux larmes lorsqu’elle vivait au palais de Kensington après avoir épousé le prince Harry en mai 2018, selon un article du Times of London publié le 2 mars.

Dans un incident présumé, un assistant royal a dit à un collègue « Je ne peux pas arrêter de trembler » alors qu’ils anticipaient une confrontation avec la duchesse, a rapporté le Times.

Le palais de Buckingham a initialement déclaré qu’il lançait sa propre enquête sur la duchesse, mais semble maintenant intéressé à favoriser au moins l’apparition d’une enquête indépendante.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les allégations d’intimidation sont survenues quelques jours avant l’interview explosive de Markle avec Oprah Winfrey, diffusée sur CBS dimanche dernier.

Dans l’émission spéciale de deux heures, la duchesse a révélé que sa belle-sœur, la duchesse de Cambridge Kate Middleton, l’avait fait pleurer avant son mariage, qu’elle n’avait pas reçu d’aide pour faire la transition vers la vie royale et qu’un membre de la famille royale avait fait part de ses inquiétudes. « combien sombre » le bébé Archie serait quand il est né, parmi d’autres allégations de bombes.