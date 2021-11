Meghan Markle exige un congé familial payé aux États-Unis « ce n’est pas politique » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a reconnu la position de la famille royale sur l’ingérence politique, mais a défendu son implication dans la campagne pour une politique nationale de congés payés aux États-Unis. La duchesse de Sussex a parlé franchement de sa ferme conviction que les citoyens américains méritaient d’avoir accès à un programme de congé parental payé, le qualifiant de problème « humanitaire » plutôt que politique.

Dans une récente interview avec le sommet en ligne du New York Times DealBook, l’hôte Andrew Ross Sorkin lui a demandé si elle avait une « anxiété » à l’idée de s’impliquer dans la politique, elle a répondu: « Je ne vois pas cela comme un problème politique, franchement.

« Écoutez, il existe certainement un précédent au sein de la famille de mon mari et de la famille royale de ne pas être impliqué dans la politique, mais je pense que c’est, je veux dire, un congé payé, de mon point de vue, c’est une question humanitaire. »

Elle a été rejointe pour la discussion, intitulée « Minding the Gap » par Mellody Hobson, co-PDG et présidente d’Ariel Investments.

La duchesse de 40 ans n’aurait auparavant pas pu faire campagne sur des questions politiques alors qu’elle était un membre actif de la famille royale.

En tant que chef de l’État, la reine reste strictement neutre sur toutes les questions politiques et attend des membres de la monarchie qu’ils emboîtent le pas.

Cependant, Meghan a fait valoir qu’en ce qui concerne les congés payés nationaux, c’est « l’un de ces problèmes qui n’est ni rouge ni bleu » et que tout le monde peut convenir que les nouveaux parents ont besoin d’un soutien.

Elle a également reconnu que la question lui était sensible étant donné qu’elle et le prince Harry avaient récemment accueilli leur petite fille, Lilibet Diana.

Elle a déclaré: «Nous avons eu le luxe de pouvoir avoir ce temps, non seulement pour les mamans, mais aussi pour les pères, pour être avec notre nouveau-né. Et je pense que si tout ce pays, si nous valorisions les familles américaines de cette manière, comme nous le devrions, cela nous prépare à la croissance économique et au succès, mais cela permet aussi vraiment aux gens de passer ce moment vraiment sacré en famille.

Dans une lettre de 1 000 mots, elle a déclaré qu’il s’agissait d’un « droit national » pour les parents de recevoir un congé payé sans « stigmatisation ni pénalité ».

Elle a suivi cela en appelant à froid un certain nombre de sénatrices républicaines, se présentant comme la duchesse de Sussex.

S’adressant à Politico, la sénatrice Susan Collins du Maine a déclaré: « J’étais heureuse de parler avec elle », a-t-elle déclaré. « Mais je suis plus intéressé par ce que les gens du Maine me disent à ce sujet. »

La duchesse a toujours montré un intérêt pour la politique et a déjà envisagé une carrière politique après avoir obtenu son diplôme en relations internationales à la Northwestern University.

Elle réside actuellement avec le prince Harry à Montecito avec leurs deux jeunes enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana.