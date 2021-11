Meghan Markle exposée pour « avoir rompu des siècles de protocole royal » – « Je ne peux pas la contrôler » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, s’est chargée de faire pression sur les politiciens républicains pour qu’ils incluent un congé parental payé et une politique climatique du gouvernement américain. La duchesse de Sussex a appelé les sénateurs Shelley Moore Capito et Susan Collins sur un numéro masqué et leur a dit qui elle était lorsqu’ils ont répondu. La commentatrice royale Hilary Fordwich a dénoncé la duchesse de Sussex pour s’être impliquée dans la politique tout en utilisant son titre.

S’adressant à Dan Abrams sur Newsnation, Mme Fordwich a déclaré: « Le prince Harry ne peut évidemment pas contrôler sa femme parce qu’il sait très bien que vous ne pouvez pas être un royal renégat ici aux États-Unis parce que vous brisez des siècles de royals restant à l’extérieur de la politique.

« Pas seulement la politique américaine, toute la politique. »

Il a depuis été signalé que Meghan devrait passer plus de ces appels.

Access Hollywood a rapporté : « Ce ne seront pas les seuls appels que passera Meghan Markle.

LIRE LA SUITE: La peur de la santé de la reine pourrait forcer Harry à revenir dans le giron royal

« La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand de New York est celle qui a donné les chiffres à Meghan aux sénateurs américains.

« Elle veut faire partie d’un groupe de travail pour travailler en congé payé à long terme et elle le sera.

« Que cela se concrétise maintenant ou plus tard, elle fera partie d’un groupe de femmes qui, espérons-le, travailleront ensemble en congé payé. »

La biographe royale Angela Levin s’est moquée de Meghan Markle pour « avoir pris le train en marche » après que la duchesse a fait pression sur la présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer pour faire adopter une politique sur le congé parental.

« Elle a en quelque sorte pris le train en marche comme elle le fait souvent pour pouvoir prétendre que c’était sa lettre » qui l’a fait « .

« Aussi la signature à la fin. Il s’agit d’une lettre professionnelle aux hauts responsables politiques et la signature est alors par elle et aussi par Archie, Lili et Harry.

« Mais Archie et Lili ne sont sûrement pas encore impliqués dans le congé parental. »

Mme Levin a ajouté: « Je pense que c’est encore un autre choc pour Megan qui a fait beaucoup de publicité, ce qui est évidemment l’un de ses objectifs.

« Elle a abusé de la chose royale d’être une royale britannique ou, vous savez, de travailler en tant que royale britannique parce qu’elle essaie en fait de dire à un autre gouvernement quoi faire.