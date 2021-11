Meghan Markle fait don de cartes-cadeaux Starbucks à une organisation à but non lucratif qui plaide pour des congés payés

Meghan MarkleLe plaidoyer de longue date de s en faveur des congés familiaux et médicaux payés s’est poursuivi avec son don de cartes-cadeaux Starbucks aux employés d’une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui fait campagne pour une plus grande équité dans la main-d’œuvre.

Les gens ont rapporté que Markle, 40 ans, avait accordé les cartes aux membres de l’organisation à but non lucratif PL + US, œuvrant pour gagner « un congé familial et médical payé de haute qualité pour tout le monde » à l’échelle nationale d’ici 2022, selon son site Web.

Markle a fourni les cartes-cadeaux par l’intermédiaire de la Fondation Archewell, une organisation à but non lucratif qu’elle a fondée avec son mari, Prince Harry, 37.

Directrice de la communication Neil Sroka a annoncé la nouvelle samedi via Twitter, louant Markle pour son geste « classique » et « nécessaire ».

« La duchesse de Sussex (alias #MeghanMarkle) a acheté à tout le monde chez @PaidLeaveUS quelques tasses de café pendant que nous faisons des heures supplémentaires pour #SavePaidLeave », a écrit Sroka. « Incroyablement classe… et nécessaire. Vraiment honoré de savoir qu’elle nous soutient dans la lutte pour gagner #PaidLeaveForAll. »

La mère de deux enfants a fêté ses 40 ans en août en lançant son initiative 40×40. Il encourage le grand public à passer au moins 40 minutes de sa journée à soutenir toutes les femmes qui retournent au travail à la suite de la pandémie mondiale de COVID-19.

Le 20 octobre, Markle est allé plus loin en écrivant une lettre ouverte au président de la Chambre Nancy Pelosi et chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer plaidant pour des congés payés nationaux complets pour remédier au fait que la pandémie a vu les femmes quitter le marché du travail en nombre record.

« Au cours des 20 derniers mois, la pandémie a révélé des failles de longue date dans nos communautés », a écrit Markle dans la lettre publiée par Paid Leave for All. «À un rythme alarmant, des millions de femmes ont quitté le marché du travail, restant à la maison avec leurs enfants alors que les écoles et les garderies étaient fermées et s’occupant de leurs proches à temps plein. La mère ou le parent qui travaille est confronté au conflit d’être présent ou d’être payé. Le sacrifice de l’un ou de l’autre a un coût élevé.

« J’ai grandi dans le bar à salades à 4,99 $ de Sizzler – cela coûtait peut-être moins cher à l’époque (pour être honnête, je ne m’en souviens pas) – mais ce dont je me souviens, c’est le sentiment : je savais à quel point mes parents travaillaient dur pour se le permettre parce que même à cinq dollars, manger au restaurant était quelque chose de spécial, et je me sentais chanceuse », a-t-elle poursuivi.

« Et en tant qu’éclaireuse, quand ma troupe allait dîner pour une grande fête, c’était dans ce même bar à salades ou The Old Spaghetti Factory, parce que c’est ce que ces familles pouvaient se permettre de faire aussi », se souvient Markle.

«Je m’attends à ce que beaucoup de vos électeurs aient leur propre version de cette histoire. Peut-être que vous aussi. Les gens dans notre pays travaillent incroyablement dur, et pourtant la demande est douce : des règles du jeu équitables pour réaliser leur version d’un rêve commun : ce qui est juste, égal et juste », a-t-elle écrit.

Meghan et le prince Harry ont maintenant deux enfants, mon fils Archie, 2 et fille de quatre mois Lilibet.

« En juin, mon mari et moi avons accueilli notre deuxième enfant », poursuit sa lettre. « Comme tous les parents, nous étions fous de joie. Comme beaucoup de parents, nous étions débordés. Comme moins de parents, nous n’avons pas été confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou de retourner au travail.

