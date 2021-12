Meghan Markle fait écho à Diana avec sa première photo de famille avec Lilibet | Royale | Des nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont publié vendredi la première photo de leur fille, Lilibet Diana, avec Meghan tenant l’enfant dans une image sur leur carte de Noël annuelle. La photo montre également le duc de Sussex avec son aîné, Archie, sur ses genoux. La photo a été prise par Alexi Lubomirski cet été au domicile du couple à Santa Barbara, en Californie.

Selon l’expert en langage corporel Jesús Enrique Rosas, qui passe également par The Body Language Guy sur les réseaux sociaux, Meghan ressemble de façon frappante à la défunte princesse Diana sur la photo récente.

Il a déclaré: « Meghan est au centre de la composition, mais ce sont Lilibet et Archie qui se démarquent vraiment.

« Ce qui est étrange dans le choix des vêtements de Meghan, c’est que cette photo a été prise en été, ou du moins c’est ce qu’a déclaré Omid Scobie sur son compte Twitter.

« Pourquoi Meghan avait-elle un pull ? Mystère.

« La même raison pour laquelle sa posture sur cette photo est si troublante similaire à celle découverte par des internautes aux yeux d’aigle, de la princesse Diana et du bébé William. Cela ne peut pas être invisible. »

Aucune image de Lilibet, âgée de six mois, n’a été publiée auparavant, et le visage de son frère de deux ans, Archie, a rarement été vu en public depuis que la famille a déménagé à Los Angeles.

Le message sur la carte se lit comme suit : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘Maman’ et un ‘Papa’, et Lili a fait de nous une famille.

LIRE LA SUITE: Harry et Meghan « reviendront au Royaume-Uni » pour faire partie des célébrations officielles du jubilé de la reine

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont déplacées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé : Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition , Humanity Crew & Congés payés pour tous, PL+US, Plan Marshall pour les mamans.

« Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre ! Comme toujours, Harry, Meghan, Archie et Lili. »

Le couple fêtera Noël dans leur maison américaine, où ils ont déménagé en mars 2020 après s’être officiellement retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Clarence House a confirmé que la reine passerait le jour de Noël avec le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

Ils seront rejoints par les Wessex et le duc et la duchesse de Gloucester pour assister à un service matinal à la chapelle St George, a déclaré Clarence House.

Le duc et la duchesse de Cambridge passeront Noël à Norfolk et seront rejoints par certains membres de la famille Middleton.

Le monarque avait déclaré qu’elle resterait à Windsor, plutôt qu’à Sandringham pour Noël au milieu de la propagation rapide de la variante Omicron Covid.