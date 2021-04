Meghan Markle fait face à une autre bataille judiciaire sur la lettre au père Thomas après un nouvel appel | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et Harry: un expert discute des “ fuites ” royales

En février, la duchesse de Sussex a remporté son procès contre la protection de la vie privée de la Haute Cour contre Associated Newspapers Ltd (ANL), l’éditeur de The Mail On Sunday et MailOnline sur un certain nombre d’articles de presse publiés qui imprimaient des parties d’une lettre manuscrite dans laquelle elle avait renvoyé son père. Août 2018. Le résultat du procès a signifié que Mail Online et The Mail on Sunday ont reçu l’ordre d’imprimer une déclaration en première page sur la victoire de Meghan. ANL s’est également vu refuser l’autorisation de faire appel du résultat, mais s’est rapidement adressée à la Cour d’appel contre l’ordonnance exigeant à la fois The Mail On Sunday et MailOnline de publier les déclarations.

Le mois dernier, le journal a obtenu le droit d’utiliser une police plus petite que celle qui lui avait été initialement indiquée lors de l’impression de la déclaration.

Maintenant, la Cour d’appel a déclaré à Express.co.uk qu’elle était également «en train de recevoir une demande d’autorisation de faire appel».

Cependant, la dernière demande du journal pourrait toujours être rejetée, ce qui signifierait que la victoire antérieure de Meghan resterait intacte.

Cela ne laisserait également qu’un seul domaine de l’affaire à résoudre, qui serait un procès sur l’étendue des dommages-intérêts dans sa réclamation de droit d’auteur.

Mais ANL réussit à faire appel, il pourrait y avoir un procès complet sur les revendications de droit d’auteur et de confidentialité.

Cela signifierait que Meghan devrait témoigner devant le tribunal par les avocats du Mail on Sunday.

Elle a poursuivi ANL pour utilisation abusive présumée d’informations privées, violation du droit d’auteur et violation de la loi sur la protection des données sur cinq articles, qui ont été publiés en février 2019 et contenaient des extraits de la lettre.

Le procès complet devait être entendu par la Haute Cour plus tôt cette année, mais l’affaire a été ajournée jusqu’à l’automne 2021 pour des raisons “confidentielles”.

Le juge Warby a rendu la décision après avoir jugé que la lettre de Meghan à son père était publiée “manifestement excessive et donc illégale”.

Le juge a déclaré: “Il s’agissait, en bref, d’une lettre personnelle et privée. La majorité de ce qui a été publié concernait le comportement de la revendicatrice, ses sentiments d’angoisse face au comportement de son père – tel qu’elle le voyait – et la rupture qui en résultait entre eux. .

“Ce sont des questions intrinsèquement privées et personnelles.”

Il a statué: «Le demandeur avait une attente raisonnable que le contenu de la lettre resterait confidentiel.

“Les articles du Mail ont interféré avec cette attente raisonnable.”

Le juge a ajouté: “Il n’y a aucune chance qu’un jugement différent soit rendu après un procès”.

Le juge Warby a également conclu que la publication de la lettre enfreignait son droit d’auteur.

Mais le juge a ajouté une question distincte de savoir si Meghan était «l’unique auteur» de la lettre ou si Jason Knauf, ancien secrétaire aux communications du duc et de la duchesse de Sussex, était un «co-auteur» devrait être déterminée lors d’un procès.

Il a dit: “La Cour est persuadée, cependant, qu’il devrait y avoir un procès limité aux questions relatives à la propriété du droit d’auteur.”

Après l’annonce de la décision, Meghan, qui est maintenant fortement enceinte de son deuxième enfant, a déclaré dans un communiqué: “Après deux longues années de poursuites judiciaires, je remercie les tribunaux d’avoir tenu Associated Newspapers et The Mail dimanche à rendre compte de leurs pratiques illégales et déshumanisantes.

«Ces tactiques (et celles de leurs publications sœurs MailOnline et le Daily Mail) ne sont pas nouvelles; en fait, elles durent depuis bien trop longtemps sans conséquence. Pour ces médias, c’est un jeu. Pour moi et tant d’autres , c’est la vraie vie, de vraies relations et une tristesse très réelle. Les dégâts qu’ils ont causés et continuent de faire sont profonds.

«Le monde a besoin d’informations fiables, vérifiées et de grande qualité. Ce que font The Mail on Sunday et ses publications partenaires est le contraire.

«Nous perdons tous lorsque la désinformation vend plus que la vérité, lorsque l’exploitation morale vend plus que la décence, et lorsque les entreprises créent leur modèle commercial pour profiter de la douleur des gens.

«Mais pour aujourd’hui, avec cette victoire globale sur la vie privée et le droit d’auteur, nous avons tous gagné.

«Nous savons maintenant, et espérons que cela crée un précédent juridique, que vous ne pouvez pas prendre la vie privée de quelqu’un et l’exploiter dans une affaire de confidentialité, comme le défendeur l’a fait de manière flagrante au cours des deux dernières années.

«Je partage cette victoire avec chacun de vous – parce que nous méritons tous la justice et la vérité, et nous méritons tous mieux.

«Je tiens particulièrement à remercier mon mari, ma mère et l’équipe juridique, et en particulier Jenny Afia pour son soutien indéfectible tout au long de ce processus.

Le Mail on Sunday a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes très surpris par le jugement sommaire d’aujourd’hui et déçus de nous voir refuser la possibilité de faire entendre et tester toutes les preuves en audience publique lors d’un procès complet.”

Express.co.uk a contacté un représentant du duc et de la duchesse de Sussex pour un commentaire.