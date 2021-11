Meghan Markle fait un clin d’œil à la reine alors qu’elle fait un geste politique aux États-Unis | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a pris la parole lors du sommet en ligne DealBook du New York Times pour discuter de la manière dont les femmes peuvent atteindre la parité économique et professionnelle. Meghan, qui vit en Californie avec le prince Harry après avoir quitté ses fonctions royales, portait un coquelicot du Souvenir épinglé sur sa tenue noire.

Le coquelicot pourrait être un clin d’œil à Sa Majesté, qui dirige le Royaume-Uni en marquant chaque année le dimanche du Souvenir.

Le monarque a déjà porté cinq coquelicots pour le service au cénotaphe de Londres.

Lors de l’événement de mardi, Meghan a répété ses appels à un congé familial payé aux États-Unis.

La duchesse a récemment écrit et téléphoné à des politiciens américains à ce sujet.

Meghan a déclaré: « Je suis partie des États-Unis depuis très longtemps, j’ai vécu au Canada pendant sept ans pour le travail, puis j’ai déménagé au Royaume-Uni.

« Et revenir et maintenant être mère de deux enfants et voir que les États-Unis sont l’un des six pays au monde à n’offrir aucune forme de congé payé national n’avait tout simplement aucun sens.

« Donc, je suppose que mon approche était la même que depuis que je suis très jeune.

« Quand j’avais 11 ans, j’ai vu quelque chose qui n’allait pas à la télévision, j’ai mis un stylo sur du papier et j’ai écrit une lettre à ce sujet.

« Le congé parental payé est vraiment important, il ne s’agit pas seulement de la mère à la maison. La façon dont cela vous relie en tant qu’unité familiale est vraiment essentielle.

« Mais cela vous incite également à pouvoir retourner au travail si vous savez que vous pouvez avoir ce temps de qualité et que vous ne sacrifiez pas votre travail, ou que vous devez choisir entre votre famille et mettre de la nourriture sur la table, le l’effet d’entraînement est énorme.

« Mais les hommes doivent en faire partie. »

Meghan a également discuté d’elle et de la Fondation Archewell de Harry, qu’ils ont créée après avoir quitté la famille royale.

Elle a déclaré : « Nous essayons simplement de montrer l’exemple, nous sommes une petite entreprise, mais nous avons les politiques que nous voudrions.

« Donc, si j’étais un employé de notre entreprise, nous avons 20 semaines de congés payés parce que si le gouvernement ne le fournit pas à ce stade, j’espère que cela changera, nous voulons être une entreprise qui offre cela à vos employés. »