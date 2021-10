Meghan Markle fait un plaidoyer passionné pour un congé parental payé dans une lettre

« Nous savions que nous pouvions la ramener à la maison et, dans cette étape vitale (et sacrée), consacrer tout à nos enfants et à notre famille », a poursuivi Meghan. « Nous savions qu’en faisant cela, nous n’aurions pas à faire des choix impossibles en matière de garde d’enfants, de travail et de soins médicaux que tant de gens doivent faire chaque jour. »

À la lumière de ces défis, Meghan a imploré : « Aucune famille ne devrait être confrontée à ces décisions. Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de prendre soin de son enfant (ou d’un être cher, ou d’elle-même, comme nous verrait avec un plan complet de congés payés).

La duchesse a imploré le président Pelosi et Schumer de soutenir le président Joe Bidenle plan politique de l’, qui comprend une proposition d’accorder aux parents 12 semaines de congé payé. Elle a écrit: « Il s’agit de mettre les familles au-dessus de la politique. Et pour un changement rafraîchissant, c’est quelque chose sur lequel nous semblons tous être d’accord. À un moment où tout semble si divisé, que ce soit un objectif commun qui nous unit. »

« Alors, au nom de ma famille, Archie et Lili et Harry, je vous remercie d’avoir pris en considération cette lettre, et au nom de toutes les familles, je vous demande de vous assurer que ce moment important ne soit pas perdu », a conclu Meghan.