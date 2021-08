Meghan Markle fête ses 40 ans avec la vidéo et les farces d’Harry

in

Meghan Markle est de nouveau réapparue sur ses réseaux sociaux à l’occasion de ses 40 ans, qu’elle a célébré le 4 août avec une vidéo amusante dans laquelle il y avait quelques blagues du prince Harry.

Au milieu d’un appel en ligne, Meghan Markle a partagé l’enregistrement via le compte de l’association caritative qu’elle préside avec le prince Harry, “Archewell“, qui s’inspire du nom de son premier-né.

À travers son plus récent retour sur les réseaux sociaux, l’épouse du prince Harry, belle-fille du prince Charles, a fêté son anniversaire dans une vidéo qui montre aussi la bonne humeur et l’excellente coexistence entre le couple.

Le petit-fils de la reine isabel II, ferait des farces à votre conjoint, comme Meghan Markle cela n’a pas été négligé et ils ont été inclus dans l’enregistrement.

Grâce à un appel vidéo avec la célèbre actrice et comédienne, Elisa McCarthy Depuis l’une des pièces de sa résidence à Montecito, en Californie, Rachel Meghan Markle apparaît radieuse vêtue de vêtements blancs et d’escarpins en daim camel.

Joyeux anniversaire à Meghan, la duchesse de Sussex ! Et si chacun de nous donnait 40 minutes de service ? il se lit dans l’en-tête du message.

L’écrivain, créateur de mode et producteur américain, McCarthy, apparaît dans l’interview en effectuant diverses activités, allant d’essayer de monter un Rubik’s cube, à réapparaître avec une tasse de thé et une grande tenue accompagnée d’une tenue florale frappante, tout en vert. ceci, tandis que la « belle-sœur de Prince William“Il continue de parler pendant la vidéo.

Il ne faut pas oublier que le “Duchesse de Sussex“, qui se vante depuis qu’il est devenu roi d’être fidèle à un style vestimentaire qui soutient ou contribue aux causes environnementales et a ajouté des marques de mode durables à sa garde-robe.

Cette fois, la mère d’Archie Harrison et Lilibeth Diana Mountbatten Windsor, Elle apparaît assise devant une immense table en bois où elle a son ordinateur portable, plusieurs livres, des photos de famille, un vase de fleurs et un plateau avec du thé et plusieurs biscuits.

Cependant, lors de l’agréable conversation, l'”ancien membre senior” de la royauté ne passerait pas inaperçu et apporterait également la touche supplémentaire de fun dans l’un des moments de la vidéo en apparaissant depuis la fenêtre de la chambre, provoquant plusieurs rires à l’actrice de la série “Gilmore Girls” et “l’interprète de Netflix”.

Une autre des raisons qui ont conduit à la rencontre virtuelle de la récente fille d’anniversaire et de “Suits actrice” fait référence à la nouvelle initiative qu’elle a expliquée à “l’actrice de cinéma et de télévision” avec sa nouvelle campagne intitulée “40×40″.

Poursuivant les objectifs altruistes qui l’ont caractérisée au cours de son travail de militante, Rachel Meghan Markle a envisagé de venir en aide aux femmes qui tentent de reprendre le travail après avoir perdu leur emploi après la crise sanitaire.

Buckingham et les Sussex partagent la célébration

En revanche, curieusement, à Buckingham Palace, ils honoreraient également une date spéciale, notamment la reine Elizabeth II, qui garde le souvenir de sa mère présent.

Il y a 121 ans, le 4 août 1900, Elizabeth Bowes-Lyon, à Hitchin, au Royaume-Uni, est venue au monde, qui est devenue des années plus tard l’épouse du roi George VI.

Elle obtient le titre de reine consort du Royaume-Uni et des dominions britanniques, considérée comme la reine mère de Grande-Bretagne.

Au milieu de la proximité de ces deux dates spéciales, la “Famille royale britannique” a adressé ses félicitations à la duchesse via les réseaux sociaux.