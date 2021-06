Meghan Markle jaillit sur le prince Harry et Archie – « Faites que mon cœur fasse pompe-pompe » | Royale | Nouvelles

Le livre de la duchesse de Sussex, intitulé The Bench, sortira mardi et les fans peuvent s’attendre à y trouver une note manuscrite spéciale. L’inscription, qui est un hommage au duc de Sussex et à Archie, se lit comme suit : “Pour l’homme et le garçon qui font que mon cœur va pomper.”

La duchesse a annoncé qu’elle ferait ses débuts en tant qu’auteur le 4 mai, dans une déclaration partagée sur le site Web de la Fondation Archewell.

Elle a expliqué que l’idée du livre venait d’un poème qu’elle avait écrit pour Harry lors de sa première fête des pères.

L’ancienne actrice de Suits a ajouté que le livre se concentrera sur la relation entre père et fils vue à travers les yeux d’une mère.

Elle a déclaré: «Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

« Ce poème est devenu cette histoire. Christian a superposé de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils de tous les horizons ; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

“J’espère que The Bench résonne dans chaque famille, quelle que soit sa composition, autant que dans la mienne.”

Un aperçu du livre vu en ligne montre une illustration d’un homme aux cheveux roux marchant aux côtés d’un tout-petit.

The Bench est publié par Random House Children’s Books et a été illustré par l’artiste primé Christian Robinson.