Meghan Markle : la duchesse félicitée pour les « mots gentils » de la star du tennis américaine Naomi Osaka | Royale | Nouvelles

Dans un hommage touchant, la joueuse de tennis américaine a remercié la duchesse de Sussex et ceux qui lui ont offert leur soutien après avoir décidé de se retirer du tennis. Bien qu’elle soit l’une des meilleures joueuses du monde, Osaka a pris la décision de se retirer de Roland-Garros car elle s’inquiétait pour sa santé mentale. La star du tennis a également félicité Michelle Obama, Michael Phelps, le basketteur Steph Curry et Novak Djokovic dans un essai émouvant.

Dans l’article, elle a également affirmé qu’elle avait souffert de longues périodes de dépression en raison du fait qu’elle était une athlète de haut niveau.

Écrivant un essai pour le magazine Time, Osaka a déclaré : « Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu.

“Il y en a trop pour les nommer, mais je veux commencer par ma famille et mes amis, qui ont été formidables.

“Il n’y a rien de plus important que ces relations.

“Je tiens également à remercier ceux qui, aux yeux du public, ont soutenu, encouragé et offert des mots si gentils.

“Michelle Obama, Michael Phelps, Steph Curry, Novak Djokovic, Meghan Markle, pour n’en nommer que quelques-uns.”

Meghan et Harry ont tous deux parlé de leurs problèmes de santé mentale lors d’une interview avec Oprah Winfrey.

En particulier, Harry a révélé que la mort de sa mère l’avait fait souffrir de graves crises d’anxiété dans la vingtaine.

“J’étais en mode combat ou fuite. Je commençais juste à transpirer.

“J’avais l’impression que ma température corporelle était de deux ou trois degrés plus élevée que tout le monde dans la pièce.

“J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir.

“Je boirais probablement une semaine en une journée un vendredi ou un samedi soir.”

Meghan a également révélé qu’elle avait lutté avec sa santé mentale alors qu’elle s’adaptait à la vie royale.

Elle a également affirmé qu’elle avait demandé l’aide de la famille royale pour l’aider.

Elle a dit à Oprah: “Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’était une pensée constante, très claire, réelle et effrayante.

“Et je me souviens comment Harry m’a juste bercé.

“Je me souviens de cette conversation comme si c’était hier, parce qu’ils ont dit, mon cœur va vers vous parce que je vois à quel point c’est grave, mais nous ne pouvons rien faire pour vous protéger parce que vous n’êtes pas un employé rémunéré de l’institution.”

Si vous avez des problèmes de santé mentale, veuillez contacter la hotline Samaritain qui propose un service gratuit 24h/24 au 116 123.