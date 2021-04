Meghan Markle: l’ami de l’armée du prince Harry donne un aperçu clé alors qu’il défend la duchesse de Sussex | Royal | Nouvelles

Un vieil ami militaire du prince Harry a défendu fermement le duc et la duchesse de Sussex. L’ancien soldat des forces spéciales, Dean Stott, a parlé à l’émission australienne The Today Show du rassemblement de la famille royale pour les funérailles du prince Philip. On lui a demandé comment Meghan Markle et Harry font face aux énormes critiques qu’ils ont subies depuis leur entretien à Oprah en ce qui concerne le moment choisi pour le duc d’Édimbourg.

M. Stott a déclaré aux téléspectateurs: «Le prince Philip avait combattu dans des guerres et vécu tant de choses.

«Je ne pense pas qu’il ait été du tout en phase avec une interview à la télévision.

«Il a parlé à Harry depuis, et Harry a parlé de la façon dont sa relation avec ses grands-parents s’est développée depuis qu’il est venu de ce côté de l’étang.

“Malheureusement avec certains éléments des médias, ils blâmeront toujours Meghan.”

Il a poursuivi: «Je pense que Meghan serait blâmée pour Covid s’ils en avaient l’occasion.

“Donc il n’y a jamais de bon moment.”

Harry lui-même a confirmé qu’il était régulièrement en contact avec ses grands-parents depuis que lui et Meghan avaient quitté le Royaume-Uni.

Il s’est également entretenu avec le prince Charles et le prince William depuis l’interview d’Oprah.

Les funérailles doivent avoir lieu le samedi 17 avril à la chapelle St George du domaine du château de Windsor, selon le palais de Buckingham.

Selon les souhaits de Philip, ce ne sera pas des funérailles d’État.

Cependant, il sera télévisé.

Seules 30 personnes sont autorisées à assister à la cérémonie privée en raison des restrictions du COVID-19.

Meghan ne peut pas y assister car son médecin lui a conseillé de ne pas voyager alors qu’elle est à un stade avancé de sa grossesse.