Meghan Markle: l’amie de Diana clarifie l’affirmation de la duchesse selon laquelle elle n’avait pas de «formation» royale | Royal | Nouvelles

Les luttes de Meghan Markle dans la monarchie ont été comparées à celles de la mère du prince Harry, Diana. L’ami et entraîneur vocal de la princesse de Galles, Stewart Pearce, a parlé à Us Weekly de la décision du duc et de la duchesse de Sussex de démissionner de la famille royale. Il a également répondu aux affirmations de l’interview de Meghan avec Oprah Winfrey selon lesquelles “aucune indication” ne lui avait été donnée sur la façon d’agir comme une royale.

M. Pearce a trouvé des similitudes entre leurs personnalités et la façon dont les deux femmes ont été initiées aux fonctions de la famille royale.

Il a dit: “Ce qui était extraordinaire depuis le tout début, à partir de 1981, c’est que [Diana] n’a vraiment pas reçu énormément de conseils.

«C’est en quelque sorte au sein de la famille royale.

“Il est supposé que vous grandirez grâce à lui ou, vous savez, [you’ll sink]. “

M. Pearce a ensuite déclaré à propos de la duchesse de Sussex: “Elle n’a reçu que très peu de conseils.

«Mais, étant la femme intelligente que Meghan est, elle a vraiment fait beaucoup de demandes.

“Alors que Diana, je sens qu’elle était tellement amoureuse de Charles qu’elle a pensé qu’il l’aiderait.”

Harry a également parlé dans le passé de la façon dont les deux femmes de sa vie auraient interagi, disant à la BBC lors de leur entretien de fiançailles que Diana “aurait probablement été la meilleure amie” avec Meghan.

Meghan a poursuivi: “Il n’y a rien de cette formation. Cela pourrait exister pour d’autres membres de la famille. Ce n’est pas quelque chose qui m’a été proposé.

“Désolé, mais même jusqu’à, comme, l’hymne national. Personne n’a pensé à dire,” Oh, vous êtes américain. Vous ne le saurez pas “.

«C’est moi tard dans la nuit, googler comment. Je dois apprendre ça.

«Je ne veux pas les embarrasser. J’ai besoin d’apprendre ces 30 hymnes pour l’église. Tout cela est télévisé.

“Nous faisions l’entraînement dans les coulisses, parce que je voulais juste les rendre fiers.”