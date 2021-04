Meghan Markle: Les fans furieux de la prédiction “elle et Harry ne dureront pas” | Royal | Nouvelles

Après les funérailles du prince Philip, Lady Colin Campbell a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex ne dureraient pas dans une attaque cinglante contre Meghan. Elle a dit à Page Six: “Elle et Harry ne dureront pas. Une fois qu’elle est devenue la duchesse royale de Sussex, tout le monde a perdu la tête.”

Cependant, les fans de Meghan se sont tournés vers les réseaux sociaux pour défendre son mariage avec le prince Harry, beaucoup affirmant que leur relation durerait.

Une personne a déclaré: “Ils ont duré si longtemps !! Qu’est-ce qui se passe avec la haine de Meghan et Harry?!?!”

Une autre personne a critiqué le titre d ‘”expert royal” et a déclaré qu’elle devait “obtenir quelque chose de plus important” à voir avec sa vie.

Ils ont dit: “De plus, quiconque qualifie son travail d ‘” expert royal “doit obtenir quelque chose de plus important à faire de sa vie.”

Une autre personne a fait valoir qu’un “travail d’expert royal” est un “harceleur qui a besoin de trouver un nouveau passe-temps”.

Alors que quelqu’un d’autre a simplement dit: «Je ne suis pas d’accord.

“Je pense qu’ils le feront!”

Dans son attaque cinglante contre Meghan, Lady Colin Campbell a affirmé que le nom de la duchesse était “de la boue dans tout le Commonwealth” à la suite de l’interview explosive d’Oprah Winfrey.

Elle a poursuivi: «Depuis les retombées de la pièce d’Oprah, son nom est boueux dans tout le Commonwealth, même dans les îles.

«Cette femme au mauvais pied a déclaré des contre-vérités.

«Elle ne pouvait pas garder la bouche fermée. Sachant que certaines déclarations ne pouvaient pas être transformées en réalité, Harry le suivit.

“Pas content, il savait qu’ils n’étaient pas vrais.

«Ils n’étaient pas déjà mariés trois jours avant le grand mariage.

“Il y a une différence entre la réalité et la fiction. Il connaît la différence dans une vraie cérémonie.

“Tout comme l’archevêque de Cantorbéry.”