Meghan Markle: l’interview d’Oprah n’a peut-être pas été “bien passée” avec Obama “la famille d’abord” | Royale | Nouvelles

in

L’ancien président américain a célébré samedi son 60e anniversaire avec un shindig extravagant. Les festivités ont réuni environ 200 membres de la famille et amis proches, dont de nombreuses stars hollywoodiennes. Parmi ceux qui ont fait la fête avec les Obama dans leur domaine de 29 acres Martha’s Vineyard figuraient Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, ainsi que Steven Spielberg.

Cependant, le duc et la duchesse de Sussex se sont distingués par leur absence, ce qui a conduit à toutes sortes de spéculations sur les raisons.

Camilla Tominey, experte de la famille royale et rédactrice en chef adjointe du Daily Telegraph, a écrit : « On pensait que le couple nouvellement basé en Californie serait shoo-ins au 60e anniversaire d’Obama, en tant que ‘progressistes’ éminents et nouveaux membres du libéral métropolitain américain. élite.”

Elle a suggéré que l’ancien président américain et son épouse n’avaient peut-être pas été impressionnés par la manière dont le duc et la duchesse parlaient des membres de la famille royale dans leur interview explosive avec l’animatrice de télévision Oprah Winfrey.

Mme Tominey a poursuivi dans l’article du Telegraph: “Donc, cela n’aura sans doute pas été particulièrement bien passé avec un couple qui a toujours mis la” famille en premier “de voir Harry et Meghan critiquer si ouvertement leurs parents royaux lors de leur entretien avec Oprah en mars. “

On dit que Barack et Michelle entretiennent une relation chaleureuse avec la reine et ont apprécié sa compagnie à trois reprises.

Ils ont rencontré Sa Majesté pour la première fois lors d’une visite d’État au Royaume-Uni en 2009, assistant à un banquet en leur honneur à Buckingham Place.

LIRE LA SUITE: La nouvelle vie de Meghan Harry pour «briser le palais de Buckingham»

“La reine a un faible pour les Américains après avoir rencontré Barack Obama dont elle est complètement tombée amoureuse – à tel point qu’elle a souvent demandé à ses courtisans s’ils pouvaient s’arranger pour qu’il vienne en Grande-Bretagne maintenant qu’il n’est plus président”, ont-ils déclaré. mentionné.

La reine semblait former une relation étroite avec Michelle Obama, les deux femmes photographiées de manière mémorable avec leurs bras l’une autour de l’autre lors de la visite de 2009.

Selon Angela Kelly, la couturière de la reine, les “deux femmes remarquables” partageaient une “chaleur instantanée et mutuelle”.