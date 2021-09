Meghan Markle lit un nouveau livre pour enfants aux étudiants de Harlem .

Meghan Markle et son mari Prince Harry ont visité New York cette semaine, et vendredi, ils ont pris le temps d’aller voir certains des plus jeunes résidents de la ville pour promouvoir l’alphabétisation précoce.

Meghan, duchesse de Sussex et le prince Harry, duc de Sussex visitent l’observatoire One World à l’observatoire One World le 23 septembre 2021 à New York. (Photo de Roy Rochlin/.)

Vendredi matin, le couple de haut niveau a rejoint le chancelier du système scolaire public de New York Meisha Porter à l’école PS 123 Mahalia Jackson à Harlem, où Markle a offert aux élèves de deuxième année présents une lecture spéciale de son nouveau livre pour enfants, The Bench.

“J’ai écrit ça quand nous venons d’avoir notre petit garçon, et je ne l’ai lu qu’à vous à d’autres enfants !” leur dit-elle pendant que son mari était assis par terre parmi eux.

La mère de deux enfants a dédié le livre à «l’homme et le garçon qui font battre mon cœur», selon PEOPLE.

Elle a expliqué à son public que l’expression “pompe-pompe” vient de la façon dont elle explique à son fils de 2 ans Archie comment fonctionne le cœur.

Les enfants excités ont crié de joie et ont même versé quelques larmes en rencontrant le duc et la duchesse. Ils ont également fabriqué des cœurs en papier rose pour Markle et le prince Harry sur lesquels étaient écrits leurs histoires personnelles et des messages spéciaux.

Markle a pris son temps pour parcourir les cadeaux faits à la main, se référant souvent aux étudiants par leur nom.

« Le duc et la duchesse de Sussex ont également fait don de deux boîtes de jardin remplies de légumes et d’herbes pour soutenir les efforts communautaires en cours de l’école et le besoin de nourriture fraîche », selon PEOPLE. «Grâce au partenariat de la Fondation Archewell de Meghan et Harry avec Procter & Gamble, ils fournissent également des produits de santé aux familles de l’école ainsi qu’une machine à laver et un sèche-linge pour les uniformes des élèves.»

Et à un moment donné, le directeur Melitina Hernandez et deux étudiants ambassadeurs ont fait visiter au couple les terrains de l’école, dont le point culminant était une magnifique fresque murale peinte par des élèves de quatrième et cinquième année.

Comme le Grio l’a signalé précédemment, en mai, Markle a annoncé qu’elle avait écrit un livre pour enfants intitulé The Bench, inspiré par la relation entre son mari et leur fils.

À l’époque, la mère alors âgée de 39 ans qui était enceinte du deuxième enfant du couple, a expliqué qu’elle avait d’abord écrit un poème pour Harry le jour de la fête des pères, un mois après la naissance d’Archie. Elle a noté qu’elle l’avait écrit dans l’espoir d’explorer le lien spécial entre le père et le fils comme «vu à travers les yeux d’une mère».

La duchesse Meghan a écrit son premier livre pour enfants, The Bench, sur le lien spécial entre père et fils, vu à travers les yeux d’une mère. Il sort le 8 juin et est inspiré par la relation étroite du prince Harry et Archie. Le livre est illustré par Christian Robinson. pic.twitter.com/E2633kGCAA – Omid Scobie (@scobie) 4 mai 2021

Finalement, cette idée s’est développée en The Bench, un livre pour enfants complet illustré par l’artiste à succès Christian Robinson. Le livre comprend des photos d’un soldat roux censé être un clin d’œil au duc de Sussex. L’histoire est sortie le 8 juin, avec Markle narrant le livre audio.

