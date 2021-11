Meghan Markle LIVE: les fans de Royal se préparent à PLUS d’informations sur Lilibet après une bombe de dentition | Royale | Nouvelles

Dans les aperçus de la dernière interview, on peut voir Meghan discuter avec Ellen de la joie qu’elle et Harry sont de leur vie en Californie et révéler que la fille de cinq mois, Lillibet, fait déjà ses dents.

Les fans de Royal espèrent que la duchesse révélera plus de détails sur Lillibet, dont le public n’a pas encore vu de photo, dans l’interview complète.

L’interview de Meghan Markle dans l’émission The Ellen DeGeneres sera diffusée aux États-Unis sur CBS à 20h. Il sera diffusé sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis.

