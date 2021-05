Meghan Markle livre la décision qualifiée d ‘«étrange» – Duchesse «sur un terrain douteux» | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex a écrit un livre pour enfants intitulé The Bench sur le lien spécial entre un père et son fils – vu à travers les yeux d’une mère. L’ancienne actrice Meghan a été inspirée par le prince Harry et Archie.

Mais l’auteur royal Penny Junor a déclaré que c’était une “chose étrange à faire” étant donné les relations troublées de Meghan et Harry avec leurs propres pères.

Meghan est séparée de Thomas Markle depuis son mariage royal en 2018.

Et Harry a révélé sa rupture avec le prince Charles lors de l’interview de la bombe d’Oprah Winfrey – se plaignant de l’avoir coupé financièrement à la suite de Megxit et disant que l’héritier du trône était “piégé” dans la famille royale.

Mme Junor a déclaré au Sun: «Il est très facile de parler des relations entre pères et fils à l’âge de deux ans.

«Mais les problèmes surviennent lorsque les enfants sont plus âgés – comme Meghan l’a découvert avec son père et Harry avec le prince Charles.

«C’est donc une chose étrange à faire.

«Elle est sur un terrain douteux à cause de sa relation avec son père et Harry avec le sien.

“Mais c’est aussi un livre très schmaltzy par les sons de celui-ci.”

LIRE LA SUITE: Meghan Markle lève les sourcils avec la référence aux “ poulets de sauvetage ”

“Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant qu’il le fait avec la mienne.”

Une illustration du livre est accompagnée des mots: “Regardant mon amour et notre beau garçon. Et ici, dans la fenêtre, j’aurai des larmes de grande joie …”

La photo montre une femme en pleurs regardant à travers une fenêtre du rez-de-chaussée pendant qu’un soldat, en uniforme de combat de l’armée, jette son fils en l’air, apparemment rentré chez lui.

Dans un autre tableau, un père et son fils sont endormis sur un banc avec le jeune garçon allongé sur la poitrine de ses parents. Le texte dit: “De là, vous vous reposerez pour voir la croissance de notre garçon.”

Meghan a été séparée de son père depuis qu’il n’a pas assisté à son mariage royal.

M. Markle s’est retiré à la suite d’informations selon lesquelles il avait mis en scène des photos de paparazzi à l’approche du grand jour.

S’exprimant sur Good Morning Britain d’ITV en mars, il a déclaré qu’il s’était “excusé pour ce qui s’était passé au moins une centaine de fois”.

Les Sussex vivent en Californie avec leur jeune fils Archie après avoir quitté ses fonctions royales l’année dernière.