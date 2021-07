Meghan Markle “mal à l’aise” après le tournage l’a fait se sentir comme “un objet sexuel pour hommes” | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex défend les droits des femmes depuis son enfance, lorsqu’elle a écrit à Proctor and Gamble pour se plaindre d’une publicité sexiste pour Ivory Soap. Plus tard, elle est devenue une militante d’ONU Femmes pour le leadership et la participation politiques, parlant avec passion des droits des femmes dans le monde entier. Cette année, elle a expliqué comment la pandémie de coronavirus a affecté les femmes de manière disproportionnée sur le plan économique.

Cependant, Meghan n’a pas été à l’abri du sexisme et de l’objectivation dans sa propre vie et sa carrière.

L’un de ses premiers concerts à Hollywood était une “fille porte-documents” sur la version américaine de Deal or No Deal, un jeu télévisé où les concurrents choisissent de parier sur des fortunes inconnues dans des porte-documents ou de conclure un accord avec le “banquier” pour un compromis. prix.

Il y a 26 modèles, chacun portant des tenues assorties et sexuellement provocantes et tenant chacun l’un des porte-documents.

Meghan était l’un de ces modèles pour la deuxième série de l’émission en 2006.

Après avoir décroché un rôle principal dans le drame juridique télévisé Suits en 2011, Meghan a fait son apparition dans le monde et de nouvelles opportunités ont commencé à se présenter, mais elle était toujours sujette à l’objectivation à l’occasion.

Son amour bien documenté pour la nourriture lui a valu un poste avec Men’s Health Magazine en 2013.

Ils ont filmé une interview pour leur site Web dans laquelle ils ont demandé à Meghan de leur donner le secret d’un bon hamburger et d’un steak.

Selon le livre « Meghan : A Hollywood Princess », c’était « doux, brut et très naturel ».

Elle leur a dit qu’en tant que fille californienne, elle préférait les tacos au poisson, mais pour un repas rapide “pour son homme”, elle jetterait un steak sur le gril.

Cependant, Meghan a également accepté de filmer une version “plus racée” du même tournage, qui est apparue deux ans plus tard.

Dans cette version, elle a joué son rôle dans Suits, vêtue d’une jupe courte en cuir et d’un “power blazer”, avec ses cheveux en chignon et des lunettes de soleil.

Dans la vidéo, alors qu’elle faisait griller un steak, elle a déboutonné son haut noir transparent pour révéler un soutien-gorge à pois.

Le titre du film disait : « Griller n’a jamais été aussi chaud.

Le biographe royal Andrew Morton a écrit : « Alors que le steak couvait, Meghan aussi, mais il y avait une hésitation dans ses yeux.

«Elle jouait devant la caméra, mais elle semblait mal à l’aise, consciente qu’elle se présentait comme un objet sexuel à regarder par les hommes.

«Elle pensait qu’elle avait laissé ces jours derrière elle sur le tournage de Deal or No Deal.

“En ce qui la concerne, ce n’était pas un rôle qu’elle allait jouer plus longtemps.”

Meghan a joué Rachel Zane dans Suits pendant sept saisons, avant de quitter pour se marier dans la famille royale.

Elle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018 et ont passé un an et demi en tant que membres actifs de la famille.

Cependant, ils ont démissionné l’année dernière et ont déménagé aux États-Unis pour commencer une nouvelle vie ensemble.

Ils ont deux enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana, leur fille étant née il y a tout juste un mois.

“Meghan: A Hollywood Princess” a été écrit par Andrew Morton et publié par Michael O’Mara en 2018. Il est disponible ici.