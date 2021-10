Le livre pour enfants de Meghan Markle, The Bench, a « très bien réussi » malgré son entrée sur un marché concurrentiel plein de « noms énormes » établis, a déclaré un commentateur royal. Le Dr Tessa Dunlop a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex étaient dans leur « grand midi » alors qu’ils continuent de signer des accords lucratifs et d’établir leur carrière en tant que personnalités publiques et militantes.

S’adressant au podcast Palace Confidential, le Dr Dunlop a déclaré: « Ce qui est extraordinaire, c’est que c’est un marché très encombré, le marché du livre pour enfants – plein de grands noms et d’écrivains super talentueux.

« C’est très bien fait et c’est à propos de la marque.

« Pour le moment, ils sont à leur plein midi – pour qui cela durera-t-il longtemps? Qui sait. »

Le premier livre pour enfants de la duchesse de Sussex a été publié par Penguin Random House et est sorti dans les bibliothèques le 8 juin, quelques jours après qu’elle et son mari ont accueilli leur deuxième enfant, leur fille Lilibet Diana.

Meghan a été inspirée pour écrire le poème comme cadeau pour le prince Harry lors de sa première fête des pères.

Le livre traite de la relation entre un père et son fils, racontée du point de vue de la mère, et a été illustré d’aquarelles de Christian Robinson.

Dans un communiqué de presse, les éditeurs ont déclaré que The Bench « capture de manière touchante la relation en évolution et en expansion entre les pères et les fils et nous rappelle les nombreuses façons dont l’amour peut prendre forme et s’exprimer dans une famille moderne ».

Après sa sortie, il a atteint la première place dans la catégorie des livres d’images pour enfants de la liste des best-sellers du New York Times et a atteint la troisième position sur la liste Amazon USA.

Le duc, âgé de 37 ans, s’apprête à publier un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie, qui couvrira son enfance, sa carrière dans l’armée et la famille royale ainsi que son nouveau rôle de mari et de père.

Le livre, qui est écrit par des fantômes par l’auteur lauréat du prix Pultizer JR Moehringer, devrait sortir dans les bibliothèques à l’automne 2022.

Depuis qu’il a quitté la famille royale, le couple a signé un certain nombre d’accords lucratifs, notamment un partenariat avec Netflix et Spotify estimé à plus de 100 millions de livres sterling.

Au cours des prochaines années, ils produiront une gamme de contenus « informatifs » et « édifiants » pour les géants du streaming, qui comprendront à la fois des séries scénarisées et non scénarisées.

Ils ont également été nommés Impact Officers au sein de la société d’investissement durable Ethic et ont lancé leur propre organisation à but non lucratif Archewell.