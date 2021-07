Meghan Markle “n’a pas écouté” les conseils de Camilla sur la vie royale : “La tempête passera !” | Royale | Nouvelles

in

L’interview d’Oprah de Meghan et Harry a été nominée pour un Emmy dans une décision qui a été qualifiée de “coup de pied dans les dents” pour les créateurs du monde entier. La conversation explosive a vu le couple déchaîner une série de réclamations explosives contre la famille royale – notamment que la duchesse avait été confrontée au racisme et n’était pas soutenue lorsqu’elle luttait contre sa santé mentale. Le palais a déclaré qu’il prenait les allégations “très au sérieux” et s’est engagé à enquêter en privé.

Cela est venu après que Meghan et Harry aient déjà annoncé leur décision de se retirer en tant que membres actifs de la famille royale en janvier 2020.

À l’époque, le couple avait déclaré que la décision avait été prise afin qu’ils puissent “travailler pour devenir financièrement indépendants” après avoir détaillé publiquement leurs “luttes” sous les projecteurs lors d’un documentaire d’ITV.

Meghan a également affirmé que sa belle-famille lui offrait peu de soutien, mais un ami de la duchesse aurait déclaré avoir essayé de l’aider.

Une source a déclaré à MailOnline: “Meg était vraiment reconnaissante envers Camilla qui l’a beaucoup soutenue et l’a invitée à des déjeuners privés, en particulier au moment de son mariage.

“Elle l’a écoutée et a compris qu’il était vraiment difficile de rejoindre la famille royale après une vie par ailleurs” normale “.”

Camilla aurait conseillé à Meghan de se concentrer sur les aspects positifs de son nouveau rôle et de “surmonter la tempête” s’il y avait une couverture négative.

Lors d’un déjeuner privé avec sa belle-fille, Camilla aurait offert des conseils sur la façon de gérer la pression.

La source a ajouté: « Tout comme Meghan, Camilla avait connu beaucoup de presse négative et d’hostilité de la part des courtisans en raison de sa relation avec Charles alors qu’il était encore marié à Diana.

“Elle était très sensible à Meghan et lui a apporté son soutien, lui conseillant de surmonter la tempête et que tout passerait, mais finalement, Meghan n’a pas écouté.”

Le MailOnline a rapporté que le prince Charles avait donné le même conseil à Harry.

La duchesse de Cornouailles, qui a 74 ans aujourd’hui, a passé près d’une décennie à reconstruire son image après que sa relation avec Charles est devenue un problème lors de son divorce avec la princesse Diana.

Au moment où elle et Charles se sont mariés en 2005, 13 ans après son divorce et huit ans après la mort de Diana, Camilla a été embrassée par le public britannique.

Aujourd’hui, elle a reçu un certain nombre d’hommages chaleureux de sa famille.

Kate Middleton et le prince William ont honoré sa journée spéciale en partageant une photo souriante du royal, ajoutant: “Je souhaite à la duchesse de Cornouailles un très joyeux anniversaire aujourd’hui.”

Une photo similaire a également été partagée avec le même message sur le compte de médias sociaux de la reine Elizabeth.