Meghan Markle a exprimé ouvertement son soutien à l’autonomisation et à l’éducation des femmes avant de rejoindre officiellement la famille royale en 2018. Les membres du cabinet défendent des causes par le biais de leur travail caritatif, mais ne sont traditionnellement pas trop actifs sur des questions qui pourraient être considérées comme politiques. L’expert royal Amanda Platell a qualifié la duchesse de Sussex de « naïve » pour s’attendre à ce qu’elle puisse discuter librement de ses points de vue et enfreindre des siècles de protocole royal.

