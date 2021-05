Meghan Markle n’aura pas de baby shower pour sa fille et c’est pourquoi

Meghan et Harry ont annoncé leur deuxième grossesse avec une image mignonne dans laquelle vous pouvez voir leur baby bump. Le couple a révélé la nouvelle le 14 février, après avoir fait une fausse couche à l’été 2020.

Lors de leur entretien historique avec Oprah Winfrey, Meghan et Harry ont expliqué qu’ils n’auraient plus de bébés et qu’ils ne pouvaient pas demander plus que d’avoir un garçon et une fille.

Quand Archie était sur le point de naître en 2019, Meghan a fait une fête prénatale à New York avec ses amis les plus proches. L’événement a eu lieu dans l’un des hôtels les plus luxueux de la Big Apple situé dans l’Upper East Side et a réuni des célébrités telles que Serena Williams, Priyanka Chopra, Amal Clooney, entre autres.