Meghan Markle «n’avait pas prévu» les difficultés de la vie royale, selon un expert | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés en mai 2018 dans la chapelle St George du château de Windsor. En janvier 2020, Meghan et Harry ont annoncé qu’ils se retireraient de la famille royale senior et ont confirmé cette année qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres de la famille royale en activité.

La duchesse, née et élevée aux États-Unis, ne pouvait pas «pirater» son appartenance à la famille royale, selon l’auteur Andrew Morton.

Parlant de son dernier livre, “ Elizabeth & Margaret Le monde intime des sœurs de Windsor ”, l’expert royal a déclaré à ToDiForDaily que Meghan n’avait pas prévu à quel point il était difficile d’être une royale.

M. Morton a déclaré: “Elle ne pouvait tout simplement pas le pirater. Elle ne pensait pas que c’était difficile.

«C’était comme essayer de gravir l’Everest sans cordes et sans bottes.

“C’était comme essayer de gravir l’Everest en tongs.”

Elle a ajouté: «Je ne comprenais pas tout à fait ce qu’était le travail: qu’est-ce que cela signifie d’être un royal en activité? Que fais-tu? Qu’est-ce que ça veut dire?”

Meghan a déclaré que le «sou avait chuté» après avoir rencontré la reine pour la première fois, ce qui était une «énorme formalité».

Elle a décrit comment Harry devait lui montrer comment faire la révérence juste avant de rencontrer Sa Majesté.

La duchesse a expliqué comment elle avait «confondu l’idée» de la famille royale en tant que célébrités régulières.

Elle a poursuivi: «J’ai grandi à LA, vous voyez des célébrités tout le temps. Ce n’est pas la même chose mais c’est très facile, surtout en tant qu’Américain, de dire: «Ce sont des gens célèbres». C’est un jeu de balle complètement différent. »