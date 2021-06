Meghan Markle «ne pouvait pas imaginer la vie» sans son ex-mari Trevor Engelson | Royale | Nouvelles

in

L’ex-mari de Meghan Markle, Trevor Engelson, se remarie

Le duc et la duchesse de Sussex ont commencé une toute nouvelle vie ensemble séparés de la famille royale et ont accueilli leur deuxième enfant, Lilibet, il y a deux semaines. Cependant, le couple ne s’est rencontré qu’à la trentaine et donc tous les deux ont une histoire en termes d’ex-partenaires. Harry a fréquenté la femme d’affaires zimbabwéenne Chelsy Davy pendant environ sept ans, puis l’actrice Cressida Bonas pendant deux ans.

Meghan, quant à elle, était en couple avec le producteur et agent de talent hollywoodien Trevor pendant neuf ans et a été mariée avec lui pendant deux d’entre eux.

À un moment donné, Meghan a déclaré qu’elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans Trevor, selon la biographie “Meghan: A Hollywood Princess”.

Le demi-frère de Meghan, Thomas Markle Jnr, a déclaré au biographe Andrew Morton que Meghan et Trevor s’adoraient.

Il se souvient les avoir vus aux funérailles de sa grand-mère, en disant : « Elle était complètement folle et semblait vraiment heureuse quand je les ai vus ensemble, malgré les tristes circonstances.

“Ils semblaient extrêmement heureux ensemble.”

Il a ensuite déclaré à Express.co.uk que Trevor « adorait le sol sur lequel elle marchait ».

Le couple vivait ensemble, voyageait ensemble et possédait des chiens ensemble.

En 2011, ils ont profité d’un mariage romantique en Jamaïque entourés de leur famille et de leurs amis.

Le week-end comprenait des fêtes et des courses de brouettes sur la plage, avant une courte cérémonie au cours de laquelle ils ont récité les vœux qu’ils avaient eux-mêmes écrits.

Cependant, les choses ont commencé à se détériorer lorsque Meghan a déménagé à Toronto, où Suits a été filmé.

Leur mariage en 2011 a en fait coïncidé avec ce bouleversement et une grande partie de leur vie conjugale s’est déroulée dans différents pays, car Trevor est resté à Los Angeles où se trouvait son entreprise.

Alors qu’ils faisaient un effort pour se voir au début, au fil du temps, Meghan s’est rendu compte qu’elle formait une nouvelle vie sans son mari.

Le biographe Andrew Morton a écrit : « Qu’elle veuille se l’admettre ou non, Meghan, qui a dit un jour qu’elle ne pouvait pas imaginer la vie sans Trevor à ses côtés, se construisait maintenant un nouveau monde.

« Alors que Toronto devenait plus sa maison que LA, la dynamique de leur relation s’est subtilement modifiée.

“Elle était sa propre femme maintenant, gagnait un revenu régulier, se faisait de nouveaux amis sur le coup, ne dépendait plus des relations de son mari.”

Pendant des années, Meghan avait harcelé Trevor pour l’aider à passer des auditions ou lui permettre d’être dans l’un de ses films alors qu’elle tentait de grimper dans le sondage hollywoodien.

Cependant, maintenant qu’elle avait sa grande pause dans le drame juridique à succès, elle n’avait plus besoin de son aide pour sa carrière.

Pendant ce temps, la carrière de Trevor stagnait ; son dernier film, Orange Alert, a été un flop.

Des amis auraient remarqué le changement de dynamique dont Trevor ne semblait pas entièrement satisfait.

De plus, le fait qu’ils avaient des maisons séparées est devenu de plus en plus clair alors que Meghan passait de longues périodes loin de LA.

Lorsqu’elle a visité ce qui avait été leur maison commune, elle a été irritée par l’état dans lequel il l’avait laissée et par son attitude nonchalante envers la vie.

D’un autre côté, lorsque Trevor lui a rendu visite à LA, il s’est senti comme un “étranger et une “distraction”.

Les deux étaient des personnes très différentes ; Meghan une perfectionniste avouée qui aimait garder sa vie et son espace ordonnés, tandis que Trevor était constamment en retard et désordonné.

M. Morton a écrit: «Même si Trevor a ouvert un bureau à New York, à seulement une heure de vol de Toronto, pour développer son entreprise et se rapprocher de Meghan et de sa propre famille, des fissures ont commencé à apparaître dans leur mariage.

“Ce qui autrefois attirait, maintenant irrité.

«Meghan, une perfectionniste avouée qui était aussi méticuleuse qu’elle contrôlait, avait toléré l’approche dispersée de la vie de Trevor pendant des années.

«Il était connu pour arriver en retard, ses vêtements froissés, ses cheveux ébouriffés et souvent comme pas avec une nouvelle tache sur sa veste en seersucker.

« « Désolé frère », était un refrain constant alors qu’il se précipitait de réunion en réunion, toujours juste derrière l’horloge.

« La maison de Meghan à Summerhill était une vision d’ordre et de perfection parfaitement repassée.

«Quand elle est retournée chez eux à Los Angeles alors que Trevor était en résidence solo depuis quelques semaines, la vue qui l’a accueillie l’a de plus en plus irritée.

“Bien que Trevor rendait régulièrement visite, il se sentait souvent comme un étranger, sa présence une distraction irritante.”

Ils ont finalement mis fin à leur mariage en 2013, demandant le divorce en invoquant des différences irréconciliables.

Ils sont maintenant tous les deux mariés à d’autres personnes, Trevor ayant épousé la diététicienne Tracey Kurland en 2019.

Trevor a toujours refusé de parler à la presse de son ex-femme, bien que des amis aient dit à M. Morton qu’il était en colère contre la façon dont les choses se sont terminées entre lui et Meghan.

Un ami a déclaré qu’il avait “le tapis arraché sous lui” avec sa décision soudaine de mettre fin à la relation.

Meghan: A Hollywood Princess a été écrit par Andrew Morton et publié par Michael O’Mara en 2018. Il est disponible ici.