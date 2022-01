Meghan Markle ne recevra que 1 £ de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée après le triomphe du tribunal | Royale | Des nouvelles

Meghan Markle pourrait devenir «plus grande que Diana», selon un expert

Après son triomphe devant la Haute Cour et la Cour d’appel, Meghan doit recevoir du Mail on Sunday une somme symbolique de 1 £ de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée. Ce montant a été indiqué dans les documents judiciaires.

Ces documents ont également confirmé officiellement que le Mail on Sunday et sa publication sœur MailOnline ont accepté la défaite et ne chercheront pas à annuler la décision du juge de la Haute Cour par un appel de la Cour suprême – malgré le fait que leur éditeur Associated Newspapers Limited a déclaré le mois dernier qu’il envisageait cette option.

En plus de la somme symbolique à payer pour l’atteinte à la vie privée de Meghan, le Mail on Sunday paiera également une somme non précisée pour avoir enfreint les droits d’auteur de la duchesse de Sussex en publiant une grande partie de la lettre qu’elle a envoyée en août 2018 à Thomas Markle Snr.

Enfin, le Mail on Sunday doit couvrir une partie substantielle des frais juridiques de Meghan.

Un porte-parole de Meghan a déclaré au Guardian que les victoires judiciaires démontraient la force des deux revendications et que les recours financiers seraient basés sur le droit de Meghan à un compte des bénéfices du journal après sa victoire.

Meghan Markle a remporté l’année dernière son procès contre le Mail on Sunday (Image: GETTY)

Meghan Markle a déclaré que sa victoire devant le tribunal était un » précédent » (Image: GETTY)

Ils ont également qualifié le paiement de substantiel et ont déclaré qu’il serait reversé à une œuvre caritative.

Le règlement judiciaire ne s’est pas arrêté aux paiements.

Les points de vente Mail n’ont pas été autorisés à divulguer les noms des cinq amis de Meghan qui ont parlé anonymement au magazine People au début de 2019 au sujet, entre autres, de la relation de la duchesse avec son père.

Le Mail on Sunday et MailOnline ont également reçu l’ordre de publier sur leur page d’accueil et leur page d’accueil une déclaration annonçant qu’ils avaient perdu le procès.

Meghan Markle a rejoint la famille royale en 2018 (Image: GETTY)

Le tribunal a dicté le libellé, la police et la taille de ces déclarations publiques.

Les points de vente ont exécuté cette exigence le lendemain de Noël.

La bataille juridique de Meghan contre Associated Newspapers a officiellement commencé en 2019, lorsque le prince Harry a annoncé dans une déclaration ferme, publiée alors que leur tournée en Afrique du Sud se terminait, que sa femme poursuivait l’éditeur britannique.

Meghan a affirmé que Associated Newspapers avait abusé de ses informations privées, violé ses droits d’auteur et violé la loi sur la protection des données avec la publication en février 2019 de cinq articles dans le Mail on Sunday et MailOnline, qui comprenaient des extraits d’une lettre privée manuscrite qu’elle avait précédemment écrite à son père. .

Le prince Harry a annoncé que Meghan poursuivait Associated Newspapers en octobre 2019 (Image: GETTY)

Meghan Markle lors de sa tournée royale en Afrique du Sud (Image: GETTY)

La duchesse a remporté son procès en matière de protection de la vie privée en février 2021, lorsque le juge de la Haute Cour, Lord Justice Warby, a statué en sa faveur et lui a décerné un jugement sommaire.

Cela signifiait que l’affaire juridique s’était terminée sans procès complet, le juge ayant déclaré que la publication de ces extraits avait été « manifestement excessive et donc illégale ».

En rendant sa décision, le juge a déclaré que la majorité du contenu publié concernait « le comportement de Meghan, ses sentiments d’angoisse à propos du comportement de son père, tel qu’elle l’a vu, et le fossé qui en résulte entre eux ».

Il a ajouté: « Ce sont des questions intrinsèquement privées et personnelles. »

La vie de Meghan Markle en images (Image: EXPRESS)

Associated Newspapers a contesté cette décision et, au cours d’une audience de trois jours devant la Cour d’appel, a fait valoir que l’affaire devrait être jugée.

Mais les juges Sir Geoffrey Vos, Dame Victoria Sharp et Lord Justice Bean ont rejeté l’appel de l’éditeur dans leur décision de décembre.

En lisant un résumé de leur décision, Sir Geoffrey a déclaré : « Il était difficile de voir quelles preuves auraient pu être produites au procès qui auraient changé la situation.

« Le juge était aussi bien placé que n’importe quel juge de première instance pour examiner l’article du magazine People, la lettre et les articles du Mail On Sunday pour décider si la publication du contenu de la lettre était appropriée pour réfuter les allégations contre M. Markle .

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018 (Image: GETTY)

« Le juge avait décidé à juste titre que, même s’il aurait pu être proportionné de publier une très petite partie de la lettre à cette fin, il n’était pas nécessaire de publier la moitié du contenu de la lettre comme l’avait fait l’ANL. »

Lors de l’audience de novembre, les juges ont appris que 585 des 1 250 mots de la lettre avaient été republiés dans les cinq articles en question.

À la suite du jugement de la Cour d’appel, Meghan a célébré sa victoire en affirmant qu’il s’agissait d’un « établissement de précédent » et a appelé à une refonte de l’industrie des tabloïds.