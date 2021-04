Meghan Markle ne reviendra JAMAIS au Royaume-Uni – «Elle n’est aimée ni par la famille royale ni par les Britanniques» | Royal | Nouvelles

Les cotes de popularité de Meghan Markle au Royaume-Uni ont chuté à la suite de son entretien avec Oprah Winfrey. Commentant la réponse britannique au programme, où le duc et la duchesse de Sussex ont fait un certain nombre d’affirmations explosives au sujet de la famille royale, un commentateur a déclaré que Meghan ne se rendrait probablement pas au Royaume-Uni de si tôt.

L’auteur royal Anna Pasternak a déclaré à Fox News: « Meghan Markle reviendra-t-elle au Royaume-Uni?

« Ma réponse spéculative serait non, pas si elle peut l’aider.

« Malheureusement, je ne peux pas la voir devenir un membre aimé et chéri de la famille royale avec le respect et l’adoration unifiés du peuple britannique.

« Je pense que ce navire a navigué. »

Meghan et Harry ont reçu une réaction violente au Royaume-Uni pour avoir participé à la conversation informelle avec Oprah.

Ils ont été critiqués pour avoir discuté ouvertement de questions familiales privées et pour avoir fait des déclarations inexactes.

Par exemple, l’affirmation du couple selon laquelle ils se sont mariés trois jours avant leur mariage à Windsor s’est avérée inexacte.

L’affirmation de Meghan selon laquelle son fils Archie s’est vu refuser un titre royal a également été remise en question, car selon des règles de longue date, le jeune n’avait pas le droit de devenir prince jusqu’à ce que le prince Charles monte sur le trône.

« Et d’après mes connaissances personnelles, il est entendu que le prince Charles, le prince William, la duchesse Kate Middleton et la reine – ils étaient tellement choqués et attristés par [the allegations]. «

Un sondage récent montre que la popularité de Meghan et Harry est tombée au niveau le plus bas jamais enregistré.

Dans une enquête auprès de 1664 adultes britanniques interrogés par YouGov entre le 10 et le 11 mars, moins de la moitié (45%) ont déclaré avoir une opinion positive du prince Harry.

Ceux qui le considèrent négativement sont de 48%, ce qui donne un score net de favorabilité de -3.

Cela marque une baisse importante de 15 points depuis le dernier sondage de favorabilité de YouGov réalisé entre le 1er et le 2 mars.

La popularité de Meghan a pris un coup encore plus grand, avec seulement 31% des personnes interrogées ayant une opinion positive d’elle.

58% ont une vision négative de la duchesse de Sussex après l’interview d’Oprah.

Son score net de favorabilité est désormais de -27, contre -14 qu’elle détenait il y a 10 jours.