Meghan Markle ne s’inquiète plus d’« agir royalement » après l’interview d’Ellen, selon un expert | Royale | Nouvelles

Apparue jeudi soir aux télévisions américaines, la duchesse de Sussex semble avoir tourné une nouvelle page en tant que célébrité. Analysant le comportement de Meghan à l’antenne pendant le Ellen Show, l’expert royal Brittani Barger a suggéré que Meghan ne faisant aucune référence à son séjour au Royaume-Uni en tant que membre de la famille royale était la preuve qu’elle avait clos ce chapitre.

Elle a déclaré au Daily Star que c’était le « meilleur scénario » pour la famille royale que Meghan n’ait pas mentionné son séjour là-bas dans l’émission.

Mme Barger a déclaré: « Cela évite le drame qui accompagnerait ces commentaires. »

« Le pire des cas révélerait encore plus d’informations à Ellen, y compris qui a fait les remarques sur la couleur de peau d’Archie, mais je ne pense pas qu’elle irait aussi loin sur Ellen.

« Ellen est plus une émission / une interview de type décontracté, donc des questions sérieuses comme celle-là ne seraient pas abordées. »

Désormais co-fondatrice de sa société Archewell avec le prince Harry et impliquée dans plusieurs projets avec Spotify et Netflix, Meghan semble être « très concentrée sur les États-Unis » selon l’expert.

Mme Barger pense que la duchesse n’est « pas inquiète de la couverture au Royaume-Uni ou du fait qu’elle agisse ou non de manière royale ».

Elle a ajouté: « Elle est de retour chez elle en Amérique où il n’y a pas de membres de la famille royale, donc la nécessité d’agir royalement n’a pas d’importance.

« Les membres de la famille royale sont davantage considérés comme des célébrités ici, alors elle s’intègre parfaitement dans ce rôle. »

Les Sussex ont déclaré: «Nos vies, à la fois indépendantes les unes des autres et en couple nous ont permis de comprendre le pouvoir de l’esprit humain: du courage, de la résilience et du besoin de connexion.

« Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenu qui informe mais donne également de l’espoir. »

L’interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show a été diffusée aux États-Unis sur CBS à 20 heures. Il sera diffusé sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis.