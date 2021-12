Meghan Markle n’était pas une fan de la chasse au Boxing Day de la famille royale :  » Cruauté inutile  » | Royale | Des nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry sont devenus grands ce Noël en publiant une carte avec la première image de Lilibet Diana affichée dessus. Cela montre le couple heureux avec leurs deux jeunes enfants – on peut voir Harry en train de rire, tandis qu’Archie, qui a maintenant les cheveux roux comme son père, a un grand sourire sur le visage. L’écrivain royal Daniela Elser a déclaré que la carte montrait les Sussex comme une « famille moderne presque parfaite » – mais a averti qu’elle enfreignait également leurs propres accords de confidentialité. Écrivant pour news.com.au, elle a qualifié l’image de « très grave erreur de jugement » – bien qu’il s’agisse d’une « belle image ».

Elle a écrit: « Jusqu’à présent, Harry et Meghan ont assidûment, et tout à fait compréhensible, protégé leurs petits et fait tout ce qu’ils peuvent pour minimiser leur exposition.

« Que ce soit volontairement ou non, ils ont juste réussi à démolir ce mur d’intimité soigneusement conçu et entretenu qu’ils ont construit autour de leurs enfants. »

Harry et Meghan ont passé Noël aux États-Unis, ce qui signifie qu’ils manqueront de nombreuses traditions royales de Noël.

Cependant, on a dit que Meghan n’était pas fan de la chasse au lendemain de Noël de la famille royale.

Ils se rassemblent à Sandringham pour chasser les animaux vivant dans les environs, notamment les tétras, les faisans ou le plus gros gibier comme les cerfs.

Mais une source a déclaré au Daily Mail en 2018 que la duchesse de Sussex n’aimait pas la tradition.

Ils ont affirmé : « Meghan s’est rendu compte que les membres de la famille royale font cela depuis des siècles et ne vont pas changer leurs habitudes.

« Elle n’est pas végétalienne ni même végétarienne, mais elle n’aime pas la cruauté inutile envers les animaux.

« Harry lui a expliqué que le nombre d’oiseaux doit être réduit sur le domaine et que tout cela fait partie de la gestion.

LIRE LA SUITE: L’aide de Diana rejette le flop « fatiguant » du film Spencer

Une source a déclaré au Sun : « William et Harry ont passé toute la journée sur le tournage. Kate et Meghan les ont rejoints pour déjeuner avec la reine et le reste de la fête royale.

Kate a également rejoint le tournage et a même investi dans son propre fusil de chasse de calibre 20 pour l’occasion.

Une source a déclaré au Daily Mail à l’époque: « Elle sort fréquemment pour tirer lorsqu’elle séjourne à Anmer Hall [the Cambridges’ country home at Sandringham] et est devenu un très bon coup.

« Elle aime beaucoup le style de vie du pays de chasse, de tir et de pêche. Le fusil à canon lisse de calibre 20 est idéal pour le tir au gibier à plumes. »