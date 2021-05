Meghan Markle news: La duchesse a montré des signes de «nerfs» dans un geste de «confort personnel» | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex a tenté de réconforter ses propres nerfs lors de son apparition vidéo au concert de Vax Live, a suggéré un expert en langage corporel. Malgré des signes de nervosité, la duchesse avait une présence «royale» lorsqu’elle s’adressait aux téléspectateurs, selon Judi James.

L’expert a déclaré à FEMAIL: «Dans une mer de frappeurs acharnés comme des stars du rap, des rock stars et des leaders mondiaux, Meghan est apparue à l’écran avec une apparence sobre, élégante et plutôt royale sur son banc de campagne.

«L’expression ‘mon mari et moi’ sonnait formelle étant donné qu’Harry avait déjà traversé la scène avec son nom dans les lumières, mais c’était une citation de signature de la reine et ce style de présence a été approuvé par la pose verticale mais statique de Meghan et son sourire gentil et maternel dans la bouche.

Selon Mme James, les apparitions séparées du prince Harry et de Meghan lors de l’événement ont dépeint des humeurs différentes.

Le langage corporel du duc suggérait que sa «confiance dans le style de la rock star était en hausse», tandis que la duchesse avait laissé une trace de «nerfs».

Mme James a ajouté: «Ses nerfs ont été montrés via son geste de frottement du pouce pour le confort personnel. Même ce geste a des échos royaux car c’est un des favoris de Camilla qui berce ou touche sa bosse.

L’auteur a également souligné comment la duchesse a dépeint sa croyance sincère dans l’affaire en question avec un geste «subtil».

Elle a déclaré: «Elle a montré certains des signes de passion pour sa cause que nous avons vus auparavant, y compris un doigt de contrôle partiellement levé et quelques inclinaisons subtiles de la tête.

Harry et Meghan étaient les présidents de la campagne de Vax Live, qui a été organisé par Global Citizen et a levé 302 millions de dollars (215 millions de livres sterling) en financement pour plus de 26 millions de doses de vaccin contre le coronavirus afin de fournir un accès équitable aux vaccins à travers le monde.