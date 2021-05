Meghan Markle news: La duchesse de Sussex et le prince Harry défendus par Oprah Winfrey | Royal | Nouvelles

Harry a discuté de la vie au sein de la famille royale dans le cadre de ‘Le moi que vous ne pouvez pas voir’, un documentaire sur la santé mentale qu’il a co-animé avec Mme Winfrey pour Apple TV +. Harry a révélé qu’il s’était tourné vers la boisson et la drogue pour aider à faire face à la mort de sa mère et a déclaré que les demandes d’aide de Meghan et lui avaient été «accueillies dans un silence total».

Il a également déclaré que la duchesse de Sussex avait discuté des «modalités pratiques de la manière dont elle allait mettre fin à ses jours».

Mme Winfrey est apparue sur le Today Show de NBC pour discuter du programme.

On a demandé à la légende du talk-show américain si l’appel des Sussex à la protection de la vie privée était en conflit avec leur travail.

Elle a répondu: «Je demande la vie privée et je parle tout le temps.

«Je pense que pouvoir avoir une vie dans laquelle vous n’êtes pas envahi par des photographes, ou des personnes qui volent au-dessus de votre tête, ou qui envahissent votre vie, est ce que chaque personne veut et mérite. C’est ce que les gens manquent. »

Cependant, cette remarque a suscité une réaction mitigée sur les médias sociaux, certains utilisateurs de Twitter affirmant que la confidentialité signifie vivre une vie tranquille.

L’un d’eux a commenté: «La vie privée signifie en fait être silencieux au sujet de votre vie personnelle.

“Contrairement à la diffusion en direct auprès d’un grand public toute la journée, tous les jours.”

D’autres ont soutenu Mme Winfrey en déclarant: «Bravo Oprah! Dites-le plus fort pour ceux qui ne l’obtiennent pas délibérément.

En mars, les Sussex ont accordé une interview incendiaire à Mme Winfrey dans laquelle ils alléguaient le racisme au sein de la famille royale.

Meghan a affirmé qu’avant la naissance d’Archie, il y avait eu «des inquiétudes et des conversations» sur son teint.

Elle a également révélé sa mauvaise santé mentale et sa solitude depuis son mariage dans la famille.

Apparaissant dans son émission Apple TV +, Harry a déclaré que sa famille élargie n’avait pas aidé.

Il a commenté: «Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, vient d’être accueilli dans un silence total, une négligence totale.

«Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner.

«Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail. Mais Meghan avait du mal.

Harry et Meghan ont fait sensation dans le monde entier en janvier 2020 en annonçant leur intention de démissionner en tant que membres de la famille royale.

Ils vivent actuellement dans un manoir californien de 11,2 millions de livres sterling avec leur fils, Archie Mountbatten-Windsor.

