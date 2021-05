Meghan Markle news: La duchesse de Sussex et le prince Harry pourraient perdre des titres royaux | Royal | Nouvelles

Princesse Diana: une commentatrice royale discute du dévoilement de la statue

Le prince Harry a fait de nouvelles critiques incendiaires à l’encontre de la famille royale lors de son apparition dans “ The Me You Can’t See ”, un documentaire sur la santé mentale Apple TV + qu’il co-anime. Le duc, qui avait 12 ans lorsque sa mère est décédée, a révélé qu’il s’était tourné pour boire et a déclaré que les demandes d’aide de Meghan avaient été «accueillies dans un silence total».

Il a déclaré: «J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à faire les choses qui me faisaient moins sentir ce que je ressentais.

Auparavant, Harry avait suggéré qu’il avait vécu «de la douleur ou de la souffrance» dans son enfance et avait exprimé sa détermination à «briser ce cycle» en apparaissant sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

Suite aux commentaires du podcast, les assistants royaux ont suggéré aux Sussex de perdre leurs titres.

Faisant référence à Harry, l’un d’eux a déclaré qu’il était «consterné de pouvoir faire cela à la reine alors que le duc d’Édimbourg était à peine dans sa tombe».

“Peut-être que Charles retirerait tous les titres de son fils lorsqu’il deviendrait roi” (Image: GETTY)

“Je pense que ce ne serait pas quelque chose que la reine voudrait entreprendre” (Image: GETTY)

La biographe royale Ingrid Seward a déclaré qu’il était «peu probable» que la reine prenne une décision aussi radicale, mais Charles pourrait le faire après son couronnement.

Elle a déclaré: «Je pense que ce ne serait pas quelque chose que la reine voudrait entreprendre à ce stade de son règne.

«Peut-être que Charles retirerait tous les titres de son fils lorsqu’il deviendrait roi.»

Selon le Dr Bob Morris, chercheur à la Constitution Unit, une loi du Parlement devrait être adoptée pour dépouiller les Sussex de leurs titres.

“Je pensais que ma famille aiderait” (Image: GETTY)

S’adressant à The Independent, il a déclaré que cela avait traditionnellement eu lieu à la suite d’accusations de trahison.

Le Dr Bob a commenté: «L’exemple le plus récent était la loi de 1917 sur la privation de titres dirigée contre les étrangers détenant des pairs britanniques qui avaient pris les armes contre le Royaume-Uni.»

S’adressant à Oprah Winfrey sur Apple TV +, Harry a allégué un manque de soutien pour Meghan au sein de “ The Firm ”.

Il a dit: «Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, quoi que ce soit, vient d’être accueilli dans un silence total, une négligence totale.

Le prince Charles est le prochain sur le trône (Image: GETTY)

Harry et Meghan photographiés avec Archie en 2018 (Image: GETTY)

«Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner.

«Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail. Mais Meghan avait du mal.

Il a révélé que la duchesse de Sussex avait discuté des «aspects pratiques de la façon dont elle allait mettre fin à ses jours».

Le couple a fait sensation dans le monde entier en janvier 2020 lorsqu’ils ont annoncé leur intention de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Meghan Markle s’est mariée dans la famille royale en mai 2018 (Image: EXPRESS)

Expliquant la décision, Harry a déclaré: «Ce sentiment d’être pris au piège au sein de la famille, il n’y avait aucune option pour partir.

«Finalement, lorsque j’ai pris cette décision pour ma famille, on m’a encore dit: ‘Vous ne pouvez pas faire ça’.

«C’est comme ‘Eh bien, à quel point cela doit-il devenir grave jusqu’à ce que je sois autorisé à faire ça?'”

“Elle [Meghan] allait mettre fin à sa vie. Cela ne devrait pas être nécessaire. »

Harry et Meghan photographiés le jour de leur mariage (Image: GETTY)

En mars, Meghan a déclaré à Mme Winfrey qu’il y avait des «préoccupations et des conversations» au sein de la famille royale au sujet du teint d’Archie avant sa naissance.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine exprimant ses regrets face aux difficultés de Meghan.

Cependant, il a ajouté que «certains souvenirs peuvent varier» au sujet des événements discutés.

Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, contactez Mind.org.uk ou appelez gratuitement Samaritans au 116 123 ou envoyez un e-mail à jo@samaritans.org.