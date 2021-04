Meghan Markle news: La famille royale a honte de la réaction aux affirmations de la duchesse de Sussex | Royal | Nouvelles

Republic est une organisation qui fait campagne pour l’abolition de la monarchie et le remplacement de la reine par un chef d’État démocratique et élu. Graham Smith a déclaré à Express.co.uk que la famille royale devait au public britannique une réponse plus détaillée aux affirmations de Meghan Markle au lieu de la déclaration limitée publiée par le palais.

M. Smith a déclaré: “Je pense que la réponse du palais était méprisante.

«C’est une institution publique, ils sont sur la masse salariale publique, ils nous doivent en fait une explication sur ce qu’ils font et comment ils se comportent.

“Inviter les gens à douter de la version des événements de Meghan et dire qu’ils vont s’en occuper en interne montre un mépris total pour le public britannique.”

La déclaration du palais disait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Si certains souvenirs peuvent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très appréciés.”

En mars 2021, un sondage a révélé que le public britannique ne soutenait pas la décision de Meghan Markle et du prince Harry de faire une interview révélatrice avec Oprah Winfrey.

Au cours de son podcast HeirPod, Omid Scobie a analysé les résultats des sondages YouGov au Royaume-Uni et aux États-Unis après la diffusion de l’interview d’Oprah Winfrey.

«C’est très différent du Royaume-Uni où 47% des personnes interrogées ont déclaré qu’il était inapproprié pour le couple de partager leur histoire malgré ce qui ressortait de l’interview.

«Je suppose que ce genre de reflet de la répression du public que nous avons vu contre ce sont de très grosses revendications contre la famille royale.

«Beaucoup de gens veulent apparemment se mettre la tête dans le sable et espérer que cela disparaîtra.

“J’imagine que certains membres de la famille sont dans la même situation que ça.”