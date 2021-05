Meghan Markle news: La poésie de la duchesse de Sussex se moque du fait que l’animatrice de télévision ne peut s’empêcher de rire | Royal | Nouvelles

Meghan Markle a annoncé mardi que son livre pour enfants était inspiré d’un poème qu’elle avait écrit pour le prince Harry le jour de la fête des pères. Karl Stefanovic d’aujourd’hui a éclaté de rire lorsque la correspondante américaine Ameilia Adams a fourni plus de détails sur le projet.

La co-animatrice de The Today, Allison Langston, a déclaré: “Meghan Markle rejoint les rangs de Roald Dahl et JK Rowling – oh, un peu – en écrivant son premier livre pour enfants sur le lien entre pères et fils”,

M. Stefanovic a demandé: “Voulez-vous en savoir plus ou?

Mme Adams a répondu: “Non, je pense que je vais en rester là.”

Mme Langston a plaisanté: «Pouvons-nous obtenir le livre entier, s’il vous plaît?

“Il y aura aussi un livre audio, je crois.”

Mme Adams a déclaré: “Ouais, pouvez-vous imaginer quelque chose de mieux? Je veux dire, mettez-le dans la voiture, mettez-le à la maison lorsque vous préparez le dîner. Les tons doux de Meghan … lisant de la poésie.”

M. Stefanovic a ajouté: “En fait, ils écrivent de la poésie ensemble!”

Dans une déclaration concernant le livre, la duchesse a déclaré: «Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

“Ce poème est devenu cette histoire,”

Elle a ajouté: “” J’espère que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant que le mien. “

Plus à venir…