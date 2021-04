Meghan Markle news: l’ambition politique de la duchesse pourrait déclencher l’épreuve de force de William | Royal | Nouvelles

Meghan Markle: Tom Bower discute d’un futur politique possible

Meghan pourrait rencontrer Charles ou William sur un pied d’égalité en tant que chefs d’État, si un scénario «totalement inédit» se déroule. Les spéculations sur l’intérêt potentiel de Meghan pour une carrière politique ont recommencé à circuler après que le biographe Tom Bower ait fait valoir que la duchesse de Sussex était clairement « très intéressée par la politique ». Bien que l’expert royal Victoria Murphy ne pense pas qu’une carrière politique soit sur le radar de Meghan pour le moment, elle a admis que cela pourrait aider les Sussex à créer un héritage complètement indépendant de la famille royale.

Apparaissant sur Palace Confidential de Mail +, elle a déclaré: «Ce serait absolument extraordinaire si cela se produisait et totalement sans précédent.

«Et vous pouvez aller encore plus loin et vous pouvez dire que vous aurez Charles ou William comme chef de l’État ici potentiellement à l’avenir.

«Pourrions-nous avoir Meghan comme président – pourrions-nous avoir Piers Morgan comme Premier ministre, à quoi cela ressemblerait-il?

«Nous entrons légèrement dans le monde de la fantaisie dans une certaine mesure.

«Je ne dirais jamais jamais, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est sur la carte dans un proche avenir.

«Tous ceux à qui j’ai parlé ne semblent pas penser que c’est le cas.

«Ce qui serait intéressant à ce sujet, ce serait que pour moi, j’ai toujours ressenti que l’un des défis pour Harry et Meghan est maintenant d’être considéré comme autre chose que dans le contexte de la famille royale.

«Tout ce qu’ils font et leur identité sont façonnés par la famille royale, et je ne vois pas comment cela ne pourra jamais être le cas.

«Et en fait, si elle devenait présidente, ce serait une chose totalement différente, leur héritage serait complètement différent.

« C’est ce que je pense être intéressant à ce sujet – mais je ne pense pas que ce soit encore sur la carte. »

Meghan et le prince Harry ont officiellement démissionné de leur poste de membres actifs à temps plein du cabinet à la fin du mois de mars de l’année dernière.

À la suite de Megxit, ils ont perdu tous leurs patronages royaux et militaires, le droit de mener des engagements royaux et d’utiliser le mot «royal» dans leur image de marque.

Ils ont néanmoins été autorisés à conserver leurs titres complets – sans utiliser leurs styles de Son Altesse Royale en relation avec leurs lieux commerciaux.

Le couple a depuis été présenté à des événements virtuels auxquels ils ont assisté ou dans des articles qu’ils ont écrits en tant que Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Sussex.

Cela a conduit certains de leurs détracteurs à les accuser d’avoir encaissé leurs liens avec l’entreprise.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré au Daily Telegraph plus tôt cette année: « Il est évident que Harry et Meghan ne reviennent pas et ont vraiment fait leur vie en Amérique, donc la meilleure chose pour tous est de tracer une ligne.

« Je pense qu’ils devraient se porter volontaires pour renoncer, ou du moins ne pas utiliser, leurs titres ducaux, afin qu’ils ne soient plus critiqués pour encaisser. »

Les spéculations sur l’intérêt de Meghan pour la politique circulent depuis plusieurs mois, également grâce aux premières tentatives de la duchesse d’entrer dans ce domaine de carrière.

Comme indiqué dans la biographie Finding Freedom, Meghan, qui a obtenu une double spécialisation en théâtre et en études internationales à la Northwestern’s School of Communication, a passé le test d’agent du service extérieur après une expérience de travail d’un mois à l’ambassade des États-Unis à Buenos Aires.

Le test était une condition préalable à un emploi d’agent du Département d’État.

Cependant, l’auteur Omid Scobie et Carolyn Durand ont déclaré qu’elle n’avait pas réussi « le test hautement compétitif ».

Plus récemment, M. Bower, qui écrit une biographie sur la duchesse, a déclaré à Good Morning Britain que Meghan était « bien placée » et avait un intérêt pour la politique qui l’aiderait à entrer dans l’arène politique.

Il a déclaré: «Je pense que Meghan est clairement quelqu’un qui s’intéresse beaucoup à la politique.

«Je pense aussi que c’est quelqu’un qui aimerait influencer le monde.

« Je pense qu’elle est bien placée avec des amitiés avec l’ancien président Barack Obama et l’ancien président Clinton, donc elle serait bien placée pour obtenir le ticket démocrate en Californie.

«Il y a 53 représentants là-bas et la plupart sont des démocrates et elle pourrait se présenter pour l’un d’entre eux.

« Je pense qu’elle a la bonne base pour cela parce qu’elle est ambitieuse et a beaucoup à dire. »