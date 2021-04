Meghan Markle news: L’animateur de télévision australien éclate dans une diatribe furieuse contre Harry et Meghan | Royal | Nouvelles

La commentatrice australienne Karalee Katsambanis a déclaré à Sky News Australia que le prince Harry, Meghan Markle et le prince Andrew «n’avaient pas suivi l’exemple de la reine». Dans un arrêt extraordinaire à l’antenne, le présentateur de Sky News Australia a poursuivi en disant que les trois membres de la famille royale frappés par le scandale voulaient que le monde «tourne autour d’eux». Mme Katsambanis a comparé les gaffes faites et les défis auxquels le prince Philip a été confronté à ses débuts au palais de Buckingham, affirmant que le duc “avait accepté la responsabilité de tous” contrairement aux trois membres de la famille royale “autorisés” qui ne l’ont pas fait.

Lors d’un arrêt brutal, Mme Katsambanis a déclaré: “Récemment, le prince Harry, son épouse Meghan et le prince Andrew n’ont pas suivi l’exemple de la reine.

“Vouloir que le monde tourne autour d’eux et ne pas avoir à faire face aux conséquences de leurs actes.”

L’Australien furieux a ensuite attaqué le duc d’York pour la débâcle de l’uniforme militaire qui a vu le prince Andrew insister sur le fait qu’il portait l’uniforme d’amiral alors qu’il n’en était pas un lui-même.

Elle a ajouté que le prince Harry et le prince Andrew “avaient besoin de savoir que vous n’essayez pas de renflouer votre image publique lors d’un enterrement” après que la reine ait été forcée d’interdire l’uniforme militaire pour les funérailles.

Le présentateur a poursuivi en disant: “Désormais, tout enterrement est stressant, mais pour une femme de 94 ans qui a perdu l’amour de sa vie, le fait d’intervenir suggère que les hommes royaux doivent accepter la responsabilité des décisions qu’ils ont prises dans la vie – et peut-être chercher des conseils pour le prince Philip. “

Mme Katsambanis a ensuite discuté des débuts difficiles de feu le duc au palais de Buckingham où il était un «étranger» dont les sœurs n’étaient pas autorisées à assister à son mariage et que le premier ministre de l’époque, Winston Churchill, avait même interdit à la reine de prendre le nom du duc à cause de sa famille. liens avec l’Allemagne pendant la guerre.

Le présentateur a souligné comment: “Il a fait sa juste part de gaffes mal informées, mais il a accepté la responsabilité de tous.”

Mais dans une conclusion accablante, l’Australien a déclaré: “Il y a peut-être une leçon de droit ici qu’une apparition sur Oprah ne peut pas enseigner!”

Les commentaires furieux surviennent alors que la reine a tendu une branche d’olivier au prince Harry.

Le monarque a partagé une gamme d’images de la famille dans un hommage émouvant au prince Philip, l’un d’entre eux comprenant le duc de Sussex, il n’a donc pas été laissé de côté – bien qu’il n’ait pas de compte sur les réseaux sociaux pour publier des photos.

En tweetant les images, ils ont déclaré: “Aujourd’hui, des membres de la famille royale ont partagé des photos du duc d’Édimbourg, se souvenant de lui comme un père, un grand-père et un arrière-grand-père.”

Les images incluent Philip aux côtés du duc et de la duchesse de Cambridge, les princesses Béatrice et Eugénie ainsi qu’un jeune prince Charles.

Dans son hommage à son grand-père publié par la fondation Archewell, Harry a déclaré à propos de Philip: «Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très aiguisé, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce en raison de son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite.

«Il restera dans les mémoires comme l’époux le plus ancien du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc.

«Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de cette dernière année, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

Le duc de Sussex a ajouté plus tard: “Donc, sur cette note, grand-père, merci pour votre service, votre dévouement envers Granny et pour toujours être vous-même.”