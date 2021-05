Meghan Markle news: l’assistant du palais «en avait assez», déclare l’expert royal alors qu’une autre affirmation est contestée | Royal | Nouvelles

Les affirmations de Meghan Markle lors de son entretien notoire avec Oprah Winfrey ont été examinées de près par des experts et des assistants royaux. Une affirmation – que le palais a refusé d’offrir la protection de la duchesse pendant son séjour au Royaume-Uni – a maintenant été contestée par son ancien secrétaire à la communication Jason Knauf. Charlie Rae, l’ancien rédacteur royal de The Sun, a fait valoir que les nouvelles montrent que les responsables du palais en avaient “clairement assez”.

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a déclaré ce matin: “Meghan s’est plainte dans son entretien désormais notoire avec Oprah que le palais ne lui offrait aucune protection car elle souffrait de toutes sortes de problèmes lorsqu’elle a rejoint la famille royale.

“Maintenant, le palais dit qu’elle était protégée. L’ancien secrétaire aux communications, Jason Knauff, a déclaré qu’il avait mené des efforts considérables pour protéger la duchesse.”

M. Rae a répondu: “Il en a clairement assez.”

Il a poursuivi: “Il a dit qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour protéger Meghan de la presse, pour essayer de l’aider, et il a mis cela au compte rendu”.

M. Knauf a déclaré qu’il “avait mené des efforts considérables” pour défendre sa réputation dans une lettre aux avocats d’Associated Newspapers Limited dans le cadre du procès de Meghan contre le Mail on Sunday pulisher.

La lettre a été publiée dans son intégralité jeudi après avoir obtenu une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur après que le ministère de la Sécurité a publié des extraits de sa lettre à son père.

Les avocats de M. Knauf ont déclaré: «À partir de 2016, M. Knauf a mené des efforts considérables pour protéger la vie privée et la réputation de la duchesse et, au fur et à mesure qu’elle le lui demandait, la vie privée de ses parents.

<< Cela comprenait la rédaction d'un communiqué de presse en novembre 2016, publié en son propre nom, condamnant la couverture raciste et sexiste de Mme Markle, telle qu'elle était alors, et d'autres interventions régulières - directement aux médias et par l'intermédiaire de l'Independent Press Standards Organization (Ipso) - de demander la confidentialité à la fois pour elle et pour ses parents. "

Cela intervient au milieu des affirmations aujourd’hui selon lesquelles le prince Charles n’a rencontré son petit-fils Archie qu’une poignée de fois.

Le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie, a eu deux ans cette semaine.

Des sources ont déclaré au Daily Mail: «La vérité est que le prince de Galles a à peine vu son petit-fils deux fois depuis sa naissance.

«En fait, chaque membre de la famille de Harry peut facilement compter sur une main le nombre de fois où ils ont vu Archie après sa naissance et avant que la famille ne quitte le Royaume-Uni.

“C’est une situation très triste.”

Les sources ont également affirmé qu’Archie n’avait peut-être rencontré que ses cousins ​​- le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans – une fois.