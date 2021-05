Meghan Markle news: Le prince Charles abandonne la duchesse dans le message d’anniversaire d’Archie | Royal | Nouvelles

Meghan et Harry célèbrent alors qu’Archie fête ses deux ans

Aujourd’hui, le fils de Meghan et du prince Harry a célébré son deuxième anniversaire. Des membres de la famille royale, dont le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, se sont rendus sur les réseaux sociaux pour souhaiter à Archie un joyeux anniversaire.

Le duc et la duchesse de Cornouailles ont posté sur Twitter: “Joyeux anniversaire à Archie, qui fête ses deux ans aujourd’hui.”

Le message comprenait également l’emoji d’un gâteau d’anniversaire et une photo en noir et blanc prise lors de la réception après le baptême d’Archie en juillet 2019.

Dans le claquement du photographe Chris Allerton, le prince de Galles sourit à son petit-fils qui le regarde dans les bras de son père Harry.

Mais Meghan est visiblement absente du cliché.

Meghan Markle snobée par le message d’anniversaire d’Archie de Charles (Image: PA / Chris Allerton)

Prince Harry, Meghan Markle et Archie (Image: .)

Charles n’a pas vu son petit-fils depuis que Meghan et Harry ont quitté la famille royale et ont déménagé en Californie l’année dernière.

Le prince Charles n’a pas été le seul royal senior à souhaiter publiquement à Archie un joyeux anniversaire aujourd’hui.

Le compte Twitter de la famille royale, qui représente la reine et tous les membres de la famille royale qui travaillent sans leurs propres pages de médias sociaux, a écrit plus tôt dans la journée: “Je souhaite à Archie Mountbatten-Windsor un très joyeux 2ème anniversaire aujourd’hui.”

De même, le compte Twitter de Kate et du prince William, Kensington Royal, a écrit: “Je souhaite à Archie un très joyeux 2ème anniversaire aujourd’hui.”

LIRE LA SUITE: Queen a dit à “ contacter les éditeurs maintenant ” de supprimer le titre de Meghan de boo

Meghan Markle et bébé Archie (Image: .)

Selon l’expert royal Katie Nicholl, le duc et la duchesse de Sussex s’enregistreront avec certains membres du cabinet, y compris la reine.

Elle a dit à OK!: «Nous savons qu’Harry parle encore régulièrement avec sa grand-mère et l’une des joies de la reine est de voir Archie.

“Je suis sûr qu’il y aura un appel Zoom avec elle lors de sa journée spéciale.”

Mme Nicholl a également suggéré au prince Harry de mettre de côté toutes les querelles fraternelles afin qu’Archie puisse profiter d’un appel à ses cousins, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

NE MANQUEZ PAS

Sophie Wessex révèle ce qu’elle pense VRAIMENT de Meghan Markle [REVEAL]

La poésie de Meghan Markle se moque alors que l’animatrice de télévision ne peut pas arrêter de rire – VIDEO [COMMENT]

Meghan Markle et Harry montrent Archie comme “ plus indépendant ” dans un nouveau cliché [INSIGHT]

Profil d’Archie Harrison (Image: Express)

Elle a dit: «Harry … a toujours voulu que ses enfants grandissent près de William et Kate.

«Ce serait son enfance avec ses propres cousins, Zara, Béatrice et Eugénie. Malheureusement, cela semble de plus en plus improbable pour Archie.

«On sait très peu à quel point les frères ont parlé ces derniers mois et quelle est la situation entre eux, mais j’ai du mal à imaginer que les Cambridge ne décrocheront pas au moins le téléphone le jour de l’anniversaire d’Archie.

Les relations de Harry avec sa famille sont devenues tendues après son entretien explosif avec Oprah Winfrey en mars.

Le prince Harry est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de Philip (Image: PA)

Le duc de Sussex a déclaré au magnat des médias qu’il se sentait «déçu» par son père, qu’il a accusé de manque de soutien malgré des expériences similaires.

Il a ajouté: “Bien sûr, je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de mal.

“Et je continuerai à en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation.”

Le prince Harry a également affirmé que le prince Charles avait cessé de prendre ses appels après lui avoir parlé à deux reprises de son intention et de celle de Meghan de quitter la famille royale travaillant à temps plein.

Le prince Charles snobe Meghan dans le post d’Archie (Image: PA)

Le mois dernier, Harry a retrouvé sa famille lors des funérailles du prince Philip.

Après les funérailles, le duc de Sussex a été vu marchant vers le château de Windsor avec son frère le prince William.

Au château, les frères se sont entretenus avec le prince Charles.

Le prince de Galles, cependant, ne semble pas avoir parlé seul avec son plus jeune fils avant de retourner en Californie.