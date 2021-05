Meghan Markle news: Les allégations contre The Bench qualifiées de ridicules – «Attaque pour la notoriété» | Royal | Nouvelles

L’annonce de Meghan qu’elle est sur le point de devenir une auteure pour enfants publiée a été largement saluée. Cependant, cela a également suscité des affirmations non fondées de la part de certains utilisateurs en ligne selon lesquelles la duchesse s’était inspirée d’un autre livre.

Ces allégations ont été qualifiées de «non vraies» par une source.

Ils ont dit à Us Weekly: «Le thème des livres de Meghan est… personnel à elle et à la vie de Harry, et le fait qu’elle aurait besoin de plagier est tout à fait faux.

“Les accusations de plagiat sont ridicules et constituent une attaque contre Meghan pour sa notoriété.”

Ces allégations semblent avoir été soulevées après avoir remarqué que le prochain travail de Meghan partageait un mot dans le titre avec un autre livre pour enfants.

La première histoire de la duchesse de Sussex s’intitule The Bench et se concentre sur la relation père-fils.

Un livre publié en 2018 par Corrinne Averiss s’intitule The Boy on the Bench.

Bien que les deux histoires incluent un enfant et un banc, le livre de Mme Averiss diverge clairement du sujet choisi par Meghan.

Le livre publié en 2018 se concentre sur un enfant nommé Tom, qui n’est “pas assez courageux” pour rejoindre d’autres pairs dans la cour de récréation et reste assis sur un banc à côté de son père.

Mme Averiss elle-même s’est adressée à Twitter pour rejeter les allégations de plagiat.

Elle a écrit: «En lisant la description et en publiant un extrait du nouveau livre de la duchesse, ce n’est pas la même histoire ni le même thème que Le garçon sur le banc.

“Je ne vois aucune similitude.”

Comme révélé dans une déclaration publiée plus tôt ce mois-ci sur Archewell.com, le livre de Meghan est “sur le lien spécial entre père et fils – vu à travers les yeux d’une mère”.

Expliquant que cette histoire lui tient beaucoup à cœur, la déclaration a poursuivi: “Inspiré par son propre mari et son fils, les débuts de la duchesse de Sussex capturent de manière touchante l’évolution et l’expansion de la relation entre les pères et les fils et nous rappelle les nombreuses façons dont l’amour peut prendre forme et s’exprime dans une famille moderne. “

Le livre a été illustré par Christian Robinson. Parmi les illustrations, il y a un soldat aux cheveux roux qui serre son fils dans ses bras tandis que la mère le regarde en larmes.

Commentant la sortie du livre, Meghan a déclaré: «The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

“Ce poème est devenu cette histoire. Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils de tous horizons; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé de près pour décrire ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

«Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant qu’il le fait avec la mienne.

Le livre de Meghan est publié par Random House Children’s Book aux États-Unis et Puffin au Royaume-Uni et il sortira le 8 juin.

La couverture présente le nom et le titre de Meghan – Duchesse de Sussex.

Bien qu’il s’agisse des débuts de Meghan en tant qu’auteur, elle est bien connue pour son talent pour l’écriture.

Au cours de ses années en tant qu’actrice, elle a créé et dirigé le blog de style de vie populaire The Tig, qu’elle a fermé avant d’épouser le prince Harry.

En 2018, elle a rédigé l’avant-propos du livre de cuisine Together par Hubb Community Kitchen.

Et en septembre 2019, elle a co-édité le numéro de British Vogue.