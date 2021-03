Meghan Markle news: Les Britanniques ont riposté après que la famille royale a demandé de s’excuser auprès de la duchesse | Royal | Nouvelles

Commentant ce site Web, on a fulminé: « MM doit reculer et s’excuser! »

Un autre a écrit: « Le crétin veut ses 2 minutes de gloire. »

Un troisième a insisté: « C’est Meghan qui devrait reculer. »

Un autre a ajouté: « La famille royale n’a rien à s’excuser car c’est Megan et Harry qui doivent s’excuser. »

Un cinquième a fustigé: « Les seules excuses devraient être de MM à la famille royale – qui ces gens pensent-ils être ?? »

Un autre a commenté: « Il a mal compris, elle devrait s’excuser auprès de la famille royale.

« Une autre de ses ‘amies’ parle de bêtises, tenez-vous-en à votre travail quotidien. »

DB Woodside a affirmé que la famille royale devrait s’excuser auprès de son ancienne co-star de Suits, Meghan.

« [They need to] reculez et présentez vos excuses parce qu’elle n’est pas la bonne.

« Ce n’est pas elle. »

Meghan et le prince Harry vivent en Amérique après avoir quitté leurs fonctions royales en mars 2020 dans un mouvement baptisé Megxit.

Le duc et la duchesse de Sussex ont plongé la famille royale dans la crise plus tôt ce mois-ci avec leur interview à la bombe d’Oprah Winfrey.

L’ex-actrice Meghan et Harry ont fait une série d’allégations explosives sur la famille royale.

Mais la famille royale a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec toutes les affirmations des Sussex.

Dans une déclaration à la suite de l’interview télévisée, Buckingham Palace a souligné à quel point «certains souvenirs peuvent varier».