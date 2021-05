Meghan Markle news: Les fans réagissent à l’annonce du nouvel accord de la duchesse et de Harry | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé qu’ils s’étaient associés à Procter and Gamble pour promouvoir «l’égalité des sexes». Le partenariat mondial pluriannuel a déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux alors que les fans soulignaient les dernières réalisations professionnelles du couple depuis la cessation de leurs fonctions royales.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «Fiers du travail des Sussex.

«C’est un impact sur la communauté. C’est ainsi que vous préconisez le changement.

«C’est ainsi que vous rendez le monde meilleur – en élevant les autres!»

Une autre personne a ajouté: «Le prince Harry et Meghan ont définitivement fait le bon choix en quittant leurs fonctions royales.

«Ce sont d’autres bonnes nouvelles pour eux. Ils ont vraiment pris leur envol. »

Un troisième commentateur a tweeté: «Wow! C’est excellent! Harry et Meghan sont une vraie force …

«Je ne peux pas les suivre et j’adore ça.»

Le partenariat entre Procter and Gamble et Harry et Meghan’s Archewell Foundation se concentrera sur l’égalité des sexes, des espaces en ligne plus inclusifs et la résilience et l’impact par le sport.

Le a annoncé la nouvelle dans un communiqué partagé sur le site Web de l’Archewell.