Meghan Markle news: Meghan et Harry enfoncent un autre clou dans le cercueil Megxit | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont renommé leur marque Sussex Royal en MWX l’année dernière après avoir annoncé de manière dramatique leur démission en tant que membres de la famille royale. Mais maintenant qu’ils ont commencé à s’établir avec leur nouvelle marque Archewell aux États-Unis, il semble qu’ils aient maintenant demandé un liquidateur volontaire pour supprimer complètement l’entreprise. Des documents de la Companies House ont montré que le couple avait demandé la cessation de la société le 4 mai, la demande de liquidateur volontaire étant présentée aujourd’hui.

C’est un signe qu’ils ne retourneront pas au Royaume-Uni, car la décision sera conclue dans les 10 jours.

Cela vient après qu’Harry ait été vu dans une nouvelle publicité pour sa prochaine émission américaine The Me You Can’t See, sur laquelle il a travaillé avec Oprah Winfrey.

Dans la bande-annonce, il a déclaré: “Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans le monde d’aujourd’hui plus que jamais, c’est un signe de force.”

Le clip montrait également des images d’archives d’Harry se tenant à côté de son père, le prince Charles, lors des funérailles de sa mère, la princesse Diana en 1997.

Une voix off a alors déclaré: “Traiter les gens avec dignité est le premier acte.”

Meghan est également dans la bande-annonce, car elle a été vue penchée sur son mari en souriant tout en portant un t-shirt arborant le logo “Raising the future”.

Plus à venir…