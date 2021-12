Meghan Markle obtient une déclaration du tabloïd britannique sur sa victoire juridique

Elle a poursuivi: « Dès le premier jour, j’ai traité ce procès comme une mesure importante du bien contre le mal. L’accusé l’a traité comme un jeu sans règles. Plus ils le traînaient, plus ils pouvaient déformer les faits et manipuler les public (même pendant l’appel lui-même), rendant un cas simple extraordinairement alambiqué afin de générer plus de gros titres et de vendre plus de journaux – un modèle qui récompense le chaos au-dessus de la vérité. de tromperie, d’intimidation et d’attaques calculées. »

Elle a ajouté : « Les tribunaux ont demandé des comptes à l’accusé, et j’espère que nous commençons tous à faire de même. Parce qu’aussi éloigné que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ce n’est pas le cas. les pratiques n’arrivent pas une fois dans une lune bleue – elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tous mieux. »