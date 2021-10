Meghan Markle offre des cartes Starbucks de 25 $ à des militants du «congé familial payé»

Meghan Markle redouble d’efforts pour que le Congrès adopte le congé familial payé fédéral – en faisant don de cartes-cadeaux Starbucks de 25 $ au personnel d’une organisation à but non lucratif nationale faisant avancer la proposition.

Le porte-parole des congés payés pour les États-Unis, Neil Stroka, a tweeté samedi que la duchesse de Sussex « avait acheté à tout le monde @PaidLeaveUS quelques tasses de café pendant que nous faisions des heures supplémentaires pour #SavePaidLeave ».

« Incroyablement classe… et nécessaire », a posté Sroka. « Vraiment honoré de savoir qu’elle nous soutient dans la lutte pour gagner #PaidLeaveForAll. »

Markle, originaire de Los Angeles, a précédemment envoyé une lettre à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Calif.) et au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY).

Dans la lettre, Markle a affirmé qu’un programme national de congé parental payé aiderait les femmes en particulier à rester sur le marché du travail, après que des millions de personnes ont quitté leur emploi pendant la pandémie de COVID-19 pour s’occuper des enfants et d’autres familles à temps plein.

La duchesse a insisté sur le fait que «[p]le congé d’aide devrait être un droit national, plutôt qu’une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques, ou à ceux qui vivent dans l’un des rares États où un programme de congé existe.

Seuls six États, dont New York et le New Jersey, offrent une forme de congé familial payé, tout comme le District de Columbia. Trois autres – le Connecticut, le Colorado et l’Oregon – ont des lois sur les congés familiaux payés qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

Le porte-parole des congés payés pour les États-Unis, Neil Stroka, a qualifié le cadeau de Markle de « incroyablement classe ». Shutterstock

Le plan de congé parental et familial proposé par le président Biden serait sur le point d’être coupé alors que les démocrates tentent de négocier les derniers détails du projet de loi tentaculaire des dépenses sociales des démocrates.

Markle et son mari le prince Harry – qui ont quitté la famille royale – ont une valeur nette estimée à environ 10 millions de dollars, selon Forbes.