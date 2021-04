Meghan Markle parle de la parentalité et dit qu’Archie la considère, elle et Harry, comme des «super-héros» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle a discuté avec des mamans ce week-end, alors qu’elle effectuait une visite virtuelle surprise avec MomsRising, qui offre un soutien aux mamans qui ressentent les effets du chômage, du manque de garde d’enfants et des problèmes de santé en raison de la crise Covid. Au cours de l’appel vidéo, elle a offert aux parents des conseils pratiques et une oreille attentive, et a même parlé de sa propre expérience en tant que mère.

Meghan, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant, a révélé comment son fils Archie, 23 mois, la considérait ainsi que son mari, le prince Harry, comme des «super-héros».

En discutant avec le groupe, la duchesse leur a rappelé de se voir à travers les yeux de leurs enfants chaque fois qu’ils avaient des doutes sur eux-mêmes.

Ce commentaire a été bien accueilli par les autres mamans, selon la directrice générale et PDG de l’organisation, Kristin Rowe-Finkbeiner.

Après l’événement, elle a déclaré au magazine Hello: « La rencontre avec le prince Harry et Meghan a été un énorme coup de pouce pour les membres de MomsRising, dont certains se débattent sans emploi, garde d’enfants, congés payés, soins de santé et autres éléments essentiels pendant la pandémie. »

Elle a poursuivi: «Le duc et la duchesse étaient gentils, compatissants et incroyablement solidaires, à la fois sur le plan personnel et sur les politiques qui les aideraient à remettre leur vie sur les rails.

«La duchesse nous a également rappelé que, surtout en période de doute de soi, nous devrions profiter de l’occasion pour nous voir à travers les yeux de nos enfants.

« Parce que pour nos enfants, nous sommes des super-héros. Cela a vraiment résonné avec beaucoup d’entre nous. »

MomsRising est une organisation de base qui œuvre pour assurer la sécurité économique de toutes les mamans, femmes et familles aux États-Unis.

JUST IN: La princesse Diana recevra un honneur spécial marquant ses « années les plus heureuses »

L’annonce utilisait le slogan «les femmes partout en Amérique combattent les casseroles et les casseroles», et Meghan a protesté contre l’utilisation du mot «femmes» et a déclaré qu’elle souhaitait que l’entreprise le change en «personnes».

En plus d’écrire au fabricant de savon, Meghan a également envoyé des lettres à l’avocate des droits civiques Gloria Allred, à la première dame Hillary Clinton et à la présentatrice de Nick News Linda Ellerbee.

Le journaliste a rapidement repris l’histoire et a envoyé une équipe de tournage pour l’interviewer.

S’exprimant à la télévision, Meghan a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit bon pour les enfants américains qui grandissent en pensant que maman fait tout.

« C’est toujours maman qui fait ça, et maman fait ça. »

Mme Clinton lui a également répondu et lui a donné des mots d’encouragement.

La société multinationale a accédé à sa demande et a par la suite modifié l’annonce.

Rappelant l’événement lors d’un discours pour la Journée internationale de la femme en 2015, Meghan a déclaré: «C’est à ce moment-là que j’ai réalisé l’ampleur de mes actions.

« À l’âge de onze ans, j’avais créé mon petit niveau d’impact en défendant l’égalité. »