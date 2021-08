Meghan Markle parle d’une vieille voiture minable avant de décrocher le travail de ses rêves – « Sur ses dernières jambes ! » | Royale | Nouvelles

Avant de faire sa grande percée en tant que Rachel Zane sur USA Network, Meghan a occupé plusieurs emplois dans l’industrie juste pour joindre les deux bouts, notamment en tant que porte-documents sur Deal or No Deal et en tant que calligraphe.

Dans une interview de grande envergure, la duchesse de Sussex a dévoilé une histoire humoristique sur sa vieille voiture “battue, démodée – mais géniale” – une Ford Explorer Sport.

Elle a déclaré à Jaclyn Johnson, fondatrice de Create & Cultivate : « Vous ne comprenez pas à quel point j’aime cette voiture.

« Le matin, ça démarrait et ça sonnait comme un moteur de bateau à vapeur. Cette chose en était à sa dernière étape.

« Ma plaque d’immatriculation à l’avant était accrochée à un élastique.

“Et puis ce jour épique s’est produit où les serrures ont cessé de s’ouvrir avec la clé – le cliquet n’ouvrait pas les portes d’entrée.

«Je ne pouvais pas me permettre de réparer cette voiture, et c’est ainsi que je suis passé d’une audition à l’autre, donc c’était ma fille, ma voiture de course ou de mort.

“Ce que je ferais, c’est d’aller à ces auditions, de me garer à l’arrière du parking et ensuite je pourrais ouvrir mon coffre – pour une raison quelconque, le coffre s’ouvrirait toujours avec la clé – ouvrir le coffre, jouer, regarder autour et être comme ‘je cherche juste un headshot ou un surligneur’, ramper à l’arrière de ma voiture, tirer le coffre [closed] puis montez sur le siège avant pour me rendre à ma prochaine audition.

« Tout est toujours excitant.