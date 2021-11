Meghan Markle partage l’histoire de la vente de chouchous de son enfance au sommet –  » J’ai investi en moi-même !  » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, est apparue aux côtés du journaliste américain Andrew Ross Sorkin, 44 ans, et de la présidente de Starbucks, Mellody Hobson, 52 ans, au sommet DealBook Online du New York Times mardi. Lors de l’apparition de 31 minutes de la duchesse de Sussex sur le flux YouTube de l’événement, le trio a discuté de la manière de garantir que les femmes puissent « atteindre la parité économique et professionnelle ».

Cependant, Mme Markle a également révélé la première entreprise commerciale dans laquelle elle s’est lancée.

« Je me souviens quand j’étais très jeune – je devais avoir huit ou neuf ans – j’ai commencé à fabriquer des chouchous à vendre », a déclaré la duchesse.

« J’ai demandé à ma mère de m’emmener au centre-ville pour acheter des bouts de tissu dans les magasins de tissus et de les vendre environ cinq pour cinq dollars, qui sait ? »

Elle a ajouté: «Je me souviens du sentiment de savoir que j’avais fait quelque chose, j’avais investi en moi-même et fait ce travail et j’ai été indemnisé pour cela.

« Il y a un sentiment de fierté qui en découle. »

Mais avant que Mme Markle ne décroche le rôle de Rachel dans le drame juridique américain « Suits », la duchesse a déclaré qu’elle gagnait de l’argent en tant que serveuse, travaillant au magasin Paper Source de Beverly Hills et même en tant que calligraphe indépendante.

Malgré son ascension à Hollywood et à Windsor, la duchesse a continué à réclamer ses premières leçons de littératie financière, ce qui signifie qu’elle aime les bonnes affaires aujourd’hui.

Meghan a déclaré: «Est-ce qu’ils ont plus de coupons?

